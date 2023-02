Mar López gana el duelo contra Silvina Magari, pero le dura poco la alegría en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Este domingo viviremos la final de la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso y sabremos quién recoge el testigo de Víctor Janeiro. De momento hay tres finalistas tras la doble expulsión que hemos vivido este jueves.

Se batían en duelo Mar López y Silvina Magari. “Te quiero decir, para que se entienda mi concurso, que yo soy así”, aseguraba Silvina antes de saber el resultado de las votaciones. Y es que se la ha acusado de sobreactuada por esa manera tan intensa que tiene de vivir las cosas.

“Estoy muy nerviosa, esperando, todo va a estar bien. Hemos llegado hasta el final, que es a lo que veníamos. El premio es haber vivido esta experiencia hasta día de hoy”, decía por su parte Mar López a la que han tachado de nini, junto a su gran amiga en el concurso, Tania Deniz.

Primera expulsión

Finalmente, Carlos Sobera anunciaba que la salvada con un 58% de los votos era Mar que no podía creérselo. “Muchísimas gracias a todo el mundo, no me lo esperaba para nada. Qué fuerte, estoy en shock. Esperaba 100% que ganara Silvina este duelo”, eran las primeras palabras de la ganadora del duelo.

Silvina ponía rumbo a plató para repasar su paso por el programa y, mientras, los colaboradores comentaban la expulsión. “La gente no sabe votar en los realities”, decía Belén Rodríguez que aseguraba que Mar López sería la próxima expulsada.

“España no es tonta y la gente no ve a Tania y a Mar como ninis, son concursantes que han trabajado”, aseguraba José Antonio Avilés.

“Silvina ha hecho muy buen concurso, pero hubo semanas que flojeó un poco y tuvo unos comportamientos que son los que se ha quedado la gente”, reflexionaba Daniela Requena.

“Silvina me parece una gran concursante, pero cuando te expones demasiado te arriesgas a que te valoren también en negativo”, valoraba el Maestro Joao.

Beatriz Trapote también había votado por Silvina, pero la audiencia ha decidido que se quede a las puertas de la final. Algo que da “mucha pena”, como señalaba Kiko Jiménez.

Segunda expulsión

La alegría le duró poco a Mar. Carlos Sobera les daba la noticia bomba de que la de Silvina no sería la única expulsión de la noche. A la final solo podían llegar tres y eran cuatro, uno más tenía que abandonar el programa. Se volvían a abrir las votaciones para que el menos votado siguiera los pasos de la primera expulsada de la noche. Antonio Montero, Borja Estrada, Tania Deniz o Mar López, solo tres podían ser finalistas.

Mar López quedó eliminada al haber recibido solo un 4% de los votos para salvarse. “Me lo esperaba, al final me he salvado dos seguidas y me acabo de salvar y, no sé, me lo imaginaba. Me sabe mal porque estoy a nada de la final y me faltaba nada, pero también estoy contenta porque he llegado hasta aquí”, decía al conocer el resultado.

Antes de poner rumbo a plató le deseaba a Tania que ganase y se despedía con cariño de sus compañeros, los tres finalistas de esta segunda edición.

El domingo sabremos finalmente quién se convierte en el ganador de esta segunda edición. Las votaciones ya están abiertas.