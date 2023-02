María José Galera y Albert Barranco, encontronazo en plató por Tania Deniz en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso 2 ya ha cerrado las puertas de la granja y está a punto de vivir su gran final. El próximo jueves tendremos que decir adiós a Silvina Magari o a Mar López, de momento, este domingo hemos visto que los porcentajes están muy ajustados, como viene siendo la tónica en las últimas semanas.

Será el próximo jueves cuando conozcamos el nombre de la concursante que se queda a las puertas de la final que podremos vivir el próximo domingo 19 de febrero. Mientras tanto, el ambiente se tensa.

María José Galera, la última expulsada, llegaba al plató de El debate este domingo y protagonizaba momentos muy emotivos como ese en el que recordó la muerte de su hija en 2008, cuando solo tenía 17 años.

La gran tragedia de su vida

“Vives, porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera y me he dado cuenta de que he dejado cosas en esa granja preciosas, un paraíso, y que la pesadilla éramos nosotros. He dejado tristeza y me he traído amor por parte de los compañeros, aunque no se lo crean, y de los animales”, reconocía sobre la experiencia que ha vivido.

La mejor amiga que se lleva es Silvina. “Hace años que yo no me reía como me he reído con ella”, aseguraba. Pero también hemos visto mucho dolor en María José y es a causa de la gran tragedia de su vida.

“Expresar este dolor en un plató de televisión, en un reality, es muy difícil, pero es que yo lo expreso todos los días en mi casa. Mi marido lo sabe, mis hijas lo saben, mis amigas lo saben. Hay muchas veces que pienso que ya tengo a mis dos hijas, y le digo a mi marido que tenemos que vivir nuestra etapa, tenemos que querernos los dos y disfrutar los dos de la vida, de lo que nos queda, porque hay veces que se me viene el mundo encima y digo que tengo ganas de llegar arriba con ella”, decía entre lágrimas.

Enfrentamiento con Barranco

Pero en su paso por el plató también ha habido discusiones, como la que ha protagonizado con Albert Barranco, el novio de Tania Deniz con la que no ha tenido muy buen feeling durante el concurso.

“Trabajan un poquito. Despacito y me levanto a la hora que me da la gana”, reconocía sobre la tinerfeña y su amiga Mar López.

“Yo soy una persona, y mis compañeros lo podrán decir, que cuando he tenido algo, se lo he dicho a la cara. A todos”, reconocía. Algo con lo que Barranco no parecía estar muy de acuerdo.

“No sé a qué cara te estás refiriendo porque yo no lo he visto con mis ojos, nena. Creo que tú no recuerdas las cosas. Dices cosas y se te olvidan”, le respondía a la última expulsadda.

“Que le has contado toda la historia a tu novia. Barranco llegó contándole toda la historia que pasaba aquí fuera a Tania. Le regañaron”, rebatía María José. Algo que él no pudo negar.

“Aquí fuera también se notó que le había soltado información a Tania”, aseguraba Marta Peñate, “tú piensas que ella entró con ventaja porque entró mucho después y yo creo que tú le diste mucha ventaja a Tania hablándole y contándole cosas de fuera”.

“Las cosas no son así porque yo no le conté nada de fuera que no pudiera contar. Al final fueron tonterías y tú lo sabes que estabas en la conversación y fuiste tú quien me preguntaste”, se defendía el novio de Tania que estuvo unos días en la granja conviviendo con ellos.

“Al final es que no eres sincera y te lo digo de corazón. No quiero faltar el respeto a nadie, no quiero hacer eso. No eres sincera porque yo he vivido discusiones contigo”, le insistía Barranco.

“Te voy a responder con educación. Tú me estás juzgando porque yo soy falsa y porque he entrado dos semanas después y he entrado con información. Y ahora me dices que tú me has conocido a mí y creo que conmigo has estado… bueno, no lo sé porque no tenemos reloj, no lo sé, pero es el tiempo que me ayudas a limpiar una cuadra de un cerdito, ese tiempo es el que yo te conocí porque no te he visto en ningún tiempo más”, expresaba María José.

Él insistía en que habían tenido alguna discusión más. María José reconoció que sí, cuando le llamó Alberto y le pidió que le llamara Barranco y poco más. Él no dudó en recordarle alguna más.

“Es una persona que va por debajo. Le dice cuatro cosas a uno, cuatro cosas a otro y el problema es que a veces habla un poquito más fuerte de la cuenta y la gente lo escucha. En el momento que lo escuchan y se discute, ella coge, se da la vuelta y ‘me está faltando al respeto porque soy mayor de edad’. Qué vas a ser mayor de edad’”, le terminaba diciendo Barranco.

Un enfrentamiento que le ha valido muchas críticas al novio de Tania Deniz que es una de las más criticadas en redes sociales.

Veremos si estas intervenciones de Barranco ayudan o no a su novia que ya es una de las finalistas.