Agoney confiesa que se equivocó de nombre en la cama hasta tres veces y comparte su anécdota en un sex shop

Todavía tenemos en la retina la espectacular puesta en escena de Agoney en Benidorm Fest. Su infierno particular que estuvo a punto de tocar el cielo, pero se adelantó Blanca Paloma. Ya pasó, y ahora toca seguir a por lo siguiente.

Le hemos visto en Martínez y Hermanos junto a Andrea Duro y Carlos Baute y está claro que han pasado un rato divertido contando todo tipo de anécdotas.

Cualquiera que haya visto alguna vez el programa sabe que los tres invitados de la noche tienden a confesar momentos un tanto surrealistas de sus vidas. No hay más que plantearles situaciones para caer en esa anécdota que sería difícil conocer de otra manera.

El despiste de Agoney

Así hemos sabido que Agoney es el único de los tres invitados que se ha equivocado alguna vez de nombre en la cama. “No me ha pasado solo una vez”, decía para asombro de sus compañeros. Aunque el cantante venezolano también había contestado afirmativamente.

Agoney entraba a matizar sus palabras: “Me pasó la misma noche, pero es de eso que te pones nervioso y dices, ‘por favor, que no me vuelva a pasar’ y me volví a equivocar. Lo llevo a su casa enfadado y me dice, ‘no, es que encima...’, y le digo, ‘no, pero...’ y me volví a equivocar. Pero por los nervios”.

Las risas entre sus compañeros no se hicieron esperar, incrédulos con el despiste del cantante. “¿Cómo nunca te ha pasado?”, le preguntaba a la actriz.

“Sí, claro que me ha pasado, pero no en la cama, obviamente me ha pasado, pero no en un momento tan íntimo. Intento saberme el nombre de la gente”, respondía convencida Andrea.

El que no habría la boca era Carlos Baute que salió de rositas.Eso sí, Agoney no dio nombres ni fechó esa anécdota de su vida íntima. Eso sí, hizo arder el plató de Dani Martínez con sus confesiones.

La foto indiscreta

Otro momento de muchas risas fue cuando preguntaron si alguna vez habían sido víctimas de una foto que no querían. Agoney confesó que le pasó estando en un sex shop. “Yo estaba con una amiga comprando, no para mí”, aclaraba entre risas.

“Para tu amiga que era para un cumpleaños, no era ni para ella”, le decía Dani Martínez. Tras el ataque de risa pertinente, Agoney daba explicaciones.

“El chico que estaba allí en la tienda, me estaba haciendo la foto sin mi permiso. Y fui y le dije, ‘oye, ¿me la puedes pedir?’. Eso está feo. Y encima, yo ahí con los juguetitos. Y el tío me decía que no me la hizo y le dije ‘saca el móvil’. Y ahí estaba la foto”, contaba.

Ahí Carlos Baute también tenía su anécdota cuando un hombre quiso hacerle una foto en el urinario cuando estaba en plena faena.

Las historias de Andrea tenían más que ver con copiar en exámenes que de tipo sexual. Pero lo que está claro es que se lo pasaron en grande.