El dardo de Agoney a Malbert tras ganar la primera semifinal del Benidorm Fest: “Es un especialista en hate”

Han pasado 365 días desde que en el pasado Benidorm Fest viviéramos uno de los episodios de acoso y odio más sonrojantes de las redes sociales contra Chanel, pero parece que algunxs no han aprendido nada. Y así se lo ha hecho saber Agoney a Malbert en plena rueda de prensa de los cuatro ganadores de la primera semifinal del evento eurovisivo para elegir al representante español.

El músico no se ha cortado a la hora de lanzarle un dardo y definirle con unas duras palabras: "Es un especialista en hate. Es a ellos a los que hay que reeducar. Es a ellos a los que hay que dar una lección (...) Yo por mi parte voy a dejar una cosa clara: no le voy a dar voz a esa gente. Y ya está".

Una situación que no ha tenido que ser nada fácil para el intérprete después de ver como volvían a reproducirse algunos adjetivos calificativos de Malbert hacia Agoney que ya tienen su tiempo. Hace apenas unos días, Aritz Aren criticaba duramente el tema Quiero arder con la opinión compartida del citado Malbert.

Y por la mente de Agoney parece que todavía permanecían algunos comentarios hirientes que recibió durante su paso por Operación Triunfo en 2018. Ahora parece que ha podido sacarse la espinita y que la canción satánica ha conseguido convencer al público y la crítica...

🔴 EN DIRECTO, AGONEY, tajante contra MALBERT: "Es especialista en hate. Hay que educarles a ellos y no les voy a dar voz" #BenidormFest2023 pic.twitter.com/OYw4b0gnom — El Televisero (@eltelevisero) February 1, 2023

La respuesta por parte de Malbert no se ha hecho esperar en las redes sociales. Y lejos de haber ni un solo atisbo de arrepentimiento o disculpas, parece que añade un poco más de leña al fuego: "Hoy es tu momento, disfruta de tu merecida victoria. Y como buen artista que eres, espero que aceptes que no puedes gustar a todo el mundo, y no por eso se le debe llamar hate. El representante de Eurovision siempre tendrá mi apoyo me guste más o menos su canción. #BenidormFest Y no me tengas tanto en tu cabeza vaya ser que te desconcentres amor. Ojalá algún día seas capaz de decir todo lo que dices de mi fuera de cámaras, a ver quien es el especialista en hate".

Todo apunta a que no será este el último episodio de esta historia y que algunxs no aprenderán nada de nada...