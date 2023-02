La tajante respuesta de Rauw Alejandro sobre cuántos hijos tendrá con Rosalía: “Yo no soy quien lo paro”

"¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada?", esta es la pregunta que Rauw Alejandro ha tenido que responder en la radio dominicana de Alofoke. El cantante de Punto 40 se encontraba de promo, charlando sobre música, cuando uno de los presentadores le ha hecho esta cuestión.

Rauw Alejandro lo tiene claro: quiere ser padre. La estrella internacional, que lleva saliendo con Rosalía desde principios de 2021, ha mostado su deseo: "Estaría bien cabrón. Yo quiero tener hijos". Cuando el presentador le pregunta cuántos, Rauw lo deja en el arie: "Los que Dios me dé".

Ante la insistencia del presentador, Rauw ha respondido contudentemente lo siguiente: "No sé. Yo no soy quien lo paro tampoco". En la mesa, donde son todos hombres, han continuado insistiendo sobre el tema. Rauw, que adora a su pareja, ha dejado claro que tendrá hijos cuando ella quiera: "Tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, sus tours y sus responsabilidades". Una respuesta que ha sido muy aplaudida en redes sociales y donde el intérprete de Todo de ti vuelve a demostrar el respeto y la admiración que siente por su pareja.

Sin duda, parece que la idea de ser padres todavía está alejada de la pareja. Y es que ambos se encuentran en un gran momento profesional. Tanto ella como él se encuentran ahora mismo en lo más alto de la industria musical, siendo dos de los artistas más queridos y solicitados del momento. Tendremos que esperar para ver una pequeña o un pequeño Motomami andando por su casa.

rauw hablando de tener hijos con rosalia, los perdemos… pic.twitter.com/a4VS63OFdh — A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 17, 2023

Rauw Alejandro y Rosalía celebran San Valentín

El pasado 14 febrero, Rosalía y Rauw Alejandro disfrutaron de un romántico San Valentín. La catalana y el puertorriqueño vivieron una noche de ensueño. Por supuesto, no faltaron los regalos. ¡Y es que hubo de todos los tipos! Desde lencería roja hasta una gofrera de Pikachu, pasando por un oso de peluche de dos metros de altura.

"Me encanta regalar, sentarme a que me de el fresco,comer mientras cocino, mirar pelis de antes y de ahora, no usar paraguas, las chaquetas bien cortadas, escribir mal, los collages de otros y mi sofá. Espero q pasarais feliz san valentin, pero en verdad espero que estéis llenitos de amor siempre", escribió Rosalía junto a varias imágenes de cómo vivió el 14 de febrero. Sin duda, nos morimos de amor con estas fotos.