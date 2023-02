Sebastián Yatra, Tini, Daddy Yankee y Lana del Rey traen sus nuevos lanzamientos musicales

Ya están aquí los nuevos lanzamientos de nuestros artistas favoritos. Como cada viernes, recopilamos las canciones que han visto la luz durante la semana y que han llegado para convertirse en la banda sonora del fin de semana.

Si el pasado 10 de febrero fueron Bad Gyal, Abraham Mateo, Luis Fonsi y Hens algunos de los que protagonizaron los nuevos lanzamientos, llega otra lista de artistas que no te va a dejar indiferente. ¡Dale al play!

Viernes 17 de febrero

Sebastián Yatra - Una Noche Sin Pensar. Al fin está aquí uno de los temas más esperados de la semana. El colombiano vuelve con un nuevo sencillo, pero esta vez con toques electrónicos que lo convierten en una de esas canciones que no pueden faltar en una reunión entre amigos. Habla de una historia de desamor en la que dos personas separan sus caminos pero siguen amándose.

Tini - Cupido. Otra que está de enhorabuena es Tini, que ha lanzado su nuevo álbum Cupido. Un disco que llega con un tracklist con canciones de todo tipo y dedicar a cualquier persona. Uno de los temas que incluye es su single principal Cupido, que llega con unos ritmos urbanos hipnotizantes.

Daddy Yankee, Justin Quiles, Dalex - La Hora Y El Día. Si querías más ritmos urbanos, estos tres artistas te los traen. El rey del reggaeton lanza el bonus track de su disco Legendaddy, y lo hace junto a dos compañeros de profesión que se han convertido en referentes de la industria. Por supuesto, el reggaeton es el claro protagonista.

Lana del Rey - A&W. La artista ha presentado un nuevo adelanto de su disco Did You Know There Is A Tunnel Under Ocean Blvd. Este tema hace referencia a las siglas American Whore, y une dos estilos musicales completamente opuestos: el folk y el hip-hop.

Duki - Si Me Sobrara El Tiempo. Otro que está de regreso es el trapero argentino, que trae este tema cargado de referencias románticas que avanza lo que nos ofrecerá en su nueva era musical. Los ritmos urbanos se apoderan de cada uno de sus versos en un tema que llega con un videoclip hipnotizante.

Myke Towers - Solo $exo. El puertorriqueño ha estrenado por sorpresa su EP Icy Hot, que, según él, "suena como un álbum". Una de las canciones que incluye es la mencionada en estas líneas, que llega cargada de una letra explícita.

Rauw Alejandro, Angel Dior - Tamo En Nota. Otro que está de enhorabuena es el intérprete de Saturno, que antes de embarcarse en su gira internacional ha presentado su colaboración con este referente del dembow. De hecho, estos sonidos son los protagonistas de una canción que invita a la fiesta y al buen rollo.

David Bisbal - Ajedrez. Esta leyenda de la música de nuestro país ha presentado un avance de su nuevo álbum de estudio. Y lo ha hecho acompañado de los sonidos que protagonizaron sus inicios en la industria. "Con este single vuelvo al mismo ritmo que tiene Ave María", decía en El Hormiguero.

Álvaro de Luna - Portarse Mal. El artista sevillano vuelve a convertirse en uno de los protagonistas de la semana con un nuevo lanzamiento. Esta vez es deja llevar por los sonidos más rockeros pero siempre con su propia esencia. Y es que a veces hay que portarse mal para darle un toque de picardía a la vida, ¿no?

Niall Horan - Heaven. El que fue integrante de One Direction ha anunciado hace unas horas el lanzamiento de su nuevo álbum The Show para el 9 de junio. Pero para calentar motores ha presentado este sencillo, que se trata de una balada romántica con toques de música alternativa.

Otros artistas que se unen a la ola de novedades musiclaes son Melendi con Gracias por Venir, Anuel AA y Messiah con Drippin, Bebe Rexha con Heart Wants What It Wants, Skrillex, Missy Elliott y Mr. Oizo con Ratata, Blas Cantó con A Fuego, P!nk con When I Get There y La Pantera y Bdp Music con Tokyo.