Pablo Rouss revela el setlist completo de su primer disco, ‘Ciclos’

Pablo Rouss, también conocido como Rouss en su faceta como cantante, ha conseguido posicionarse como uno de los productores musicales más importantes del panorama nacional en los últimos años. Muchos de los artistas relacionados con la Nueva Ola del pop urbano español como Pole., Hens, Walls o Belén Aguilera han contado con Pablo Rouss para a mayoría de sus trabajos. Tras conseguir dos Premios Grammy Latino por su participación en la producción de Tacones Rojos de Sebastián Yatra, el de Pamplona ha decidido lanzarse a la piscina y trabajar en su faceta como cantante.

Es por eso que desde hace unos meses venía adelantando la publicación de su primer disco, titulado Ciclos. Sabíamos que sería un álbum compuesto por colaboraciones, pero lo que no conocíamos eran todos los nombres de los artistas y sus canciones, ni la fecha de publicación. Hoy por fin sabemos que el lanzamiento será el 24 de marzo y habrá un total de 17 canciones con hasta 22 nombres de compañeros de profesión.

Trabajo entre amigos

Para Pablo Rouss el lanzamiento de Ciclos es un momento muy importante en su carrera. Sobre todo, por lo bien rodeado que ha estado por sus amigos y compañeros de profesión. "Este álbum me ha demostrado que somos personas, no números ni etiquetas. Me ha recordado que la música nace de la conexión y el respeto y me ha enseñado a escuchar. He conseguido juntar a artistas de mundos aparentemente dispares a los que admiro con el fin de demostrar a la industria y a la gente que con empatía y respeto la música no entiende de géneros".

Ciao con Walls, La Salida con Hens, Locx con Belén Aguilera, o La Solución con Álvaro de Luna son algunas de las canciones que el cantante navarro ya había adelantado hace unos meses. Ahora que sabemos la lista completa, se han añadido nombres como Mi presente con Enol y Marmi, Sexto sentido con Cariño y Xavibo, o Esta noche con Cruz Cafuné y Maikel Delacalle.

Un concierto muy bien acompañado

El próximo 26 de abril, Pablo Rouss dará un concierto en Madrid para presentar su disco. El productor navarro estará muy bien acompañado ya que muchos de los artistas que, como hemos mencionado, colaboran en Ciclos; lo harán también sobre el escenario de la sala La Riviera de la capital.

El 26 de Abril voy a liarla a lo grande en La Riviera y estaré muy bien acompañado.

Primera tanda de artistas invitados 💣

Link de entradas en mi bio 🎟️ pic.twitter.com/m12KvY8gN7 — ROUSS (@PabloRouss) February 10, 2023

Por el momento sabemos solo ocho nombres de cantantes que presentarán sus canciones junto a Rouss aunque todo apunta a que faltan muchos más artistas por saber. Cariño, Hens, Marmi, Xavibo, Delgao, Enol, Recycled J y Walls son los primeros artistas que Pablo Rouss ha confirmado. ¿Quiénes creéis que completarán la lista?