John Cena, portada, jugador y responsable de las canciones de la banda sonora de WWE 2K23

John Cena no solo va a ser el gran protagonista de la portada del videojuego WWE 2K23, además de uno de los protagonistas de la nueva entrega del título de simulación de lucha, sino que va a ser el responsable de elegir (o "curar", como se dice ahora) la banda sonora del juego de 2K Games.

Con un listado de canciones seleccionado por la Superestrella John Cena, esta banda sonora ya está disponible a través de Apple Music con una colección de canciones de algunos de los artista smás importantes de la actualidad. Even Stronger ha sido el título elegido para la misma con canciones tan potentes como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Bullet for my Valentine...

Estas son las canciones de la banda sonora de WWE 2K23

Metallica - Sad But True

Bizarrap & Quevedo - Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Doja Cat - Vegas

Luciano - SUVs

Red Hot Chili Peppers - Can't Stop

Joyner Lucas & Lil Baby - Ramen & OJ

HARDY - JACK

Bullet for My Valentine - No More Tears To Cry

Dei V ft. Omar Courtz - Dame Lu

Letdown. - Shipwreck

IDLES - Grounds

Post Malone ft. Ozzy Osbourne, Travis Scott - Take What You Want

Imagen promocional de la banda sonora de WWE 2K23 / 2K España

Nuevas características de WWE 2K23

2K Showcase protagonizado por John Cena: Vencer a John Cena en el ring es un galardón que pocos pueden reclamar. En un giro sin precedentes en el 2K Showcase, los jugadores se pondrán en el papel de varios de los rivales más duros de Cena con un objetivo en mente: Derrotar al hombre que "nunca se rinde". Abarcando su carrera de 20 años en la WWE y narrado por el mismo Cena, este documental interactivo de entretenimiento deportivo utiliza la exclusiva tecnología Slingshot de 2K para una transición perfecta del juego al metraje de acción en vivo para dar vida a los momentos cruciales de cada partida.

WarGames: este tipo de combate favorito de los fans, caótico y lleno de acción hace su debut en WWE 2K23 y ofrece un caos de 3 contra 3 y 4 contra 4 para un jugador o multijugador dentro de dos cuadriláteros uno al lado del otro, ambos rodeados por una jaula de acero.

Mi GM: ahora presenta más GM para elegir, o la creación de GM personalizado, así como opciones de shows adicionales, múltiples temporadas, cartelera ampliada y más tipos de combates para hasta cuatro jugadores. Los jugadores eligen su roster, administran presupuestos, contratan agentes libres, eligen varios tipos de combates, ubicaciones de estadios, elementos de producción y más, con el objetivo de vencer a un GM rival en batallas de clasificación semanales.

Mi FACCIÓN: ahora con acción multijugador online, el modo de creación de equipos en el que los jugadores recopilan, administran y mejoran una variedad de Superstars y Leyendas de la WWE para crear sus facciones de cuatro personas definitivas. Los jugadores ahora pueden llevar su facción online y competir por el dominio global, o competir en Torres Semanales y Guerra de Facciones, mientras que nuevos packs de cartas y objetivos temáticos se implementarán regularmente durante todo el año .

Mi LEYENDA: Las aspirantes a Superstar abren el telón para hacer su debut en la WWE en Mi LEYENDA y dan forma a su carrera con las decisiones que toman en el camino. Con dos historias distintas, The Lock and The Legacy, los jugadores viajan desde los humildes comienzos de un novato en el WWE Performance Center hasta el desafío de convertirse en una Superstar, para ser inmortalizados como una Leyenda de la WWE.

Universe: ¡El sandbox definitivo de WWE Universe que pone a los jugadores a cargo de su propia versión de WWE, desde listas de Superstar, combates, campeonatos, programas semanales y eventos en vivo premium!

Creation Suite: una característica distintiva de la franquicia WWE 2K, la Creation Suite regresa con creaciones comunitarias multiplataforma, incluida la capacidad de diseñar Superstar, managers generales, arenas, entradas, conjuntos de movimientos, campeonatos y más.