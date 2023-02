Sam Smith y Kim Petras coronan la lista con ‘Unholy’

La colaboración de Sam Smith y Kim Petras está haciendo historia en la música, pues nunca hasta la fecha una persona que se considera no binaria y otra que es trans habían logrado juntas un éxito de las proporciones de Unholy. Debutó en la primera posición de la lista de singles de Reino Unido —donde la estrella británica ya había estado antes con ocho temas— y también ha alcanzado el puesto de honor en Estados Unidos, por primera vez para Sam y Kim; y este sábado 18 de febrero la canción ha llegado al número uno de la lista oficial de LOS40.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

A principios de febrero consiguieron ganar el Grammy a la Mejor Interpretación de Dúo o Grupo, el primer premio que la academia de la música de Estados Unidos concede a una persona transgénero. También actuaron en la gala, donde, como nunca llueve a gusto de todos, fueron acusados nada menos que de realizar un rito satánico en directo (!). Los haters también la han tomado con Sam y Kim tras su presencia en el escenario de los Brit Awards. Menos mal que por otro lado están recibiendo el cariño de millones de fans en todo el mundo.

Este número uno en LOS40 es el primero para Kim Petras. Sam Smith ya triunfó en nuestro chart anteriormente con sencillos como La, la, la, con Naugthy Boy (2013), Stay with me (2015), Promises, con Calvin Harris (2018 y 2019) y Diamonds (2021). Unholy forma parte del último disco de Smith, Gloria, publicado el 27 de enero y que contiene otros grandes temas como Gimmie, su apuesta bailable para este verano, o Who we love, a dúo con Ed Sheeran. Desde aquí no cabe sino felicitar a Sam y Kim por este gran hito en LOS40. ¡Enhorabuena!