Cristina Porta enseña su “nueva carita” después de someterse a dos nuevos retoques estéticos

Cristina Porta visitó anoche el Deluxe de sus compañeros de Mediaset para mostrar cómo le ha quedado el rostro después de someterse a dos nuevas cirugías. La periodista de Telecinco aparecía con un sombrero rojo de flecos largos para mantener el misterio durante unos minutos, mientras contaba en qué habían consistido sus recientes operaciones estéticas.

"Hace dos semanas me operé la vista porque no veía bien y no tolero muy bien las lentillas... y después, me he retocado la nariz —que es la tercera operación— porque me la habían dejado mal. Tenía mucha fibrosis, respiraba mal... Y me he pegado la 'puntita' de las orejas", enumeró.

Ante la descripción, Jorge Javier le indicó que si le ha quedado regular podría parecer "un conejito", a lo que ella respondió que no, que considera que es algo "muy sútil" y que cuando lo viesen fueran sinceros en opinar qué les parece el resultado final.

"Se nota la nariz", "Está muy bien hecho", le comentaron una vez se quitó el complemento de su cabeza. "Yo tenía un boñito que me había dejado y si estaba boca abajo mucho rato, por ejemplo, para un masaje, no podía respirar. Lo de las orejas, la verdad, era algo que solo veía yo", declaró satisfecha sobre su "nueva carita" —que señalaba en su post de Instagram—.

El pasado año, por su 32 cumpleaños, la colaboradora de Sálvame volvía a la clínica para hacerse un nuevo retoque. "Hoy cumplo años, ¿me puedes girar los números, que parezca que tengo 23?”, le preguntaba el especialista. "En 22 vamos a dejarlo", le respondía aquel día en un año en el que se reencontró consigo misma.

Las complicaciones del postoperatorio y las opiniones de los expertos

Sin embargo, para obtener su deseado rostro, no todo ha sido un camino de rosas. Cuenta que ingresó "la segunda nohe porque no podía respirar y me dolía mucho. Llevé tampones dos días".

El hecho que se haya sometido a otro retoque estético ha provocado que algunos colaboradores, con los que trabaja desde hace ya tiempo, le hayan preguntado por sus complejos, pero ella ha insistido en que lo ha hecho para "verme yo mejor". "No estaba acomplejada por las orejas, solo soy perfeccionista. Aunque, para plató, nunca me hacía coleta. Para el día a día, sí", destacó.

De todos modos, desde el equipo del programa pidieron consejo a dos expertos en la materia para que dieran su punto de vista sobre si es saludable que alguien tan joven se haya sometido a tantas operaciones estéticas. Uno le aconsejó asisitir a psicoterapia porque puede que su deseo de cambiar su aspecto sea porque no se siente lo suficiente querida o valorada por su entorno cercano; mientas que otro apostilló que tantas cirugías pueden provocar el efecto contrario: parecer mayor cuando se busca rejuvencer las facciones de la cara.