Cristina Porta llega a los 32 con mucho amor de sus compañeros de Mediaset y un nuevo retoque estético

Jorge Pérez o Isabel Rábago son dos de los compañeros de Mediaset que han creado stories para felicitar a Cristina Porta por su cumpleaños. Imaginamos que Alexia Rivas no se lo habrá ni planteado teniendo en cuenta los encontronazos que se traen casi a diario en Ya son las ocho donde ambas son colaboradoras.

El caso es que la que fuera una de las grandes revelaciones de Secret Story ha cumplido 32 años y lo ha anunciado a bombo y platillo en sus redes sociales: “IT’S MY BIRTHDAY! 🥳✨”.

Ha aprovechado la ocasión para dar las gracias por todo el cariño que está recibiendo e los últimos tiempos desde que salió del reality y vivió su historia de amor con Luca Onestini con posterior ruptura. “Gracias a todos por las felicitaciones. Jamás hubiese imaginado tanto cariño. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos mis compañeros de vida por simplemente estar a mi lado”, transmitía.

Un año de reencontrarse consigo misma

Y ya ha aprovechado para explicar cómo ha vivido este año: “Es verdad, me he sentido muy sola estos meses, pero esa soledad era un sentimiento, no una realidad. En esos momentos de dolor, de no saber cómo mejorar, cómo liberarme de ese nudo en el estómago, cómo dejar de llorar, de sentir… me he vuelto a encontrar a mí. Porque yo solita siempre puedo”.

Ha dejado claro, aunque muchos ya lo sospechaban, que tiene la autoestima muy elevada. “Me libero, me valoro y me acepto. Merezco mucho porque soy y doy mucho (en todos los aspectos de mi vida)”, aseguraba.

Y no ha faltado su punto religioso en este día: “Le doy gracias a Dios por guiarme, por cuidar a mi abuela, por sanar a mi madre y por apretarme, pero jamás ahogarme. Le pido con fuerza la felicidad de los míos y, ya que estamos, un hermanito para Pau”.

Llega con buenos ánimos a su cumpleaños, aunque no tenemos tan claro que asumiendo su edad. “Me gustaría cumplir 32 al revés, pero estoy muy orgullosa de la mujer que soy”, admitía. De ahí que no nos haya extrañado el regalo que se ha hecho.

Nuevo año, nueva cara

En sus stories nos ha informado de que estaba acompañada de un buen doctor que iba a encargarse de un nuevo retoque estético. “Hoy cumplo años, ¿me puedes girar los números, que parezca que tengo 23?”, le preguntaba el especialista. “En 22 vamos a dejarlo”, le respondía.

Y no ha dado más detalles, pero sí hemos visto que le hacían unos dibujos en los pómulos, así que, habrá que fijarse en su cara. Después de eso se fue de fiesta con sus amigas. Cena, baile y hasta stripers.