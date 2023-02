Leticia Sala sobre componer con Rosalía: “Es una persona que apoya mucho a sus amigos, a su círculo cercano”

No hace falta más que echar un vistazo al muro de Instagram de Leticia Sala para darse cuenta de por qué muchos la consideran una de las voces referentes de la generación milenial. Juega con las palabras con una aparente superficialidad que esconden muchas emociones con las que es fácil identificarse porque se centran en lo cotidiano.

Acaba de lanzar Los cisnes de Macy’s, una colección de relatos que nos muestran emociones de su vida que incluyen su debut en la maternidad, su relación con las redes sociales o su vida de adulta. Y llega con unas palabras de Rigoberta Bandini, una de sus lectoras habituales.

Un libro en el que hay apuntes musicales, otra de sus grandes pasiones. Y no sólo como oyente. Leticia es compositora y ha compartido estudio con artistas como Rosalía, Aitana o Natalia Lacunza y claro, no hemos podido dejar de hablar con ella de esa faceta suya y conocer su opinión como compositora de canciones como la de Shakira.

Hay música también. ¿Sueles escuchar música mientras escribes?

Este libro lo he escrito bastante en silencio. Es más la reescritura, que la hago más con música. Me gusta que el primer borrador sea más silencioso y que la reescritura sea más con música.

Hay apuntes musicales en el libro, Rosalía, por ejemplo, con sus uñas… ya no son tan seña de identidad suya.

Me gustó mucho cuando explicó el porqué, porque no quería no poder tocar el piano en las performances por las uñas. Un buen motivo. Ese relato lo escribí hace mucho tiempo y en ese momento estaba siendo muy presente. Te juro que una idea te llevó a la otra. Yo empecé a escribir de las uñas porque sí, porque había estado en Miami y me inspiró una chica que había conocido y, de pronto pensé, si estoy hablando de uñas tengo que hablar de Rosalía. Me encantó este momento fan fiction de meter a una persona que admiras en un relato e inventarte que ha pasado algo con ella, que yo evidentemente he escrito para ella.

Ahí llegamos, ¿en qué momento coincidís?

Coincidimos en una sesión con Ana Torroja, de Mecano porque a El Guincho, que formamos parte de un mismo grupo de amigos, le gusta mucho lo que yo escribo en general, es una persona que siempre me ha apoyado muchísimo y me preguntó si quería estar en la sesión con Ana Torroja porque él empezaba a dar el salto como productor y le había producido varias canciones. Me dijo, ‘es que es muy guay que tu forma de escribir es muy concisa y eres capaz de, en una frase muy corta, introducir mucha información y eso para la música es muy bueno’. Y le dije que sí, obviamente, conocer a Ana Torroja, es icónica, me acuerdo del día, cuando la vi. Estuvimos componiendo varios días. Como Guincho y Rosalía estaban haciendo El mal querer, en un momento dado, le preguntó a Rosalía si se venía a la sesión a componer con Ana y estuvimos, con Alizzz, los cuatro componiendo. Fue divertidísimo. En el estudio se crean cosas increíbles. Es una cosa de la que quiero escribir. Tuve un borrador, pero no lo tenía terminado y es un temazo tan guay, que pensé no dejarlo mal escrito, sino que quería hacerlo bien. Estaba Rosalía y me dijo que le había encantado cómo escribía y me dijo que le encantaría escribir conmigo y de ahí surgió Bagdad y Aute Cuture. Es una persona que está super ocupada, pero es una persona que apoya mucho a sus amigos, a su círculo cercano y siempre me ha apoyado mucho. Yo también la apoyo, ella no necesita ningún apoyo, pero es una persona muy generosa en ese sentido.

¿Y cómo llegó Aitana que es un estilo completamente distinto?

Total. A partir de ahí hubo interés por parte de la industria musical por mí como letrista, que fue una cosa muy guay, que creo que en España existe poquito esta figura de persona que no tiene ni idea de melodías, pero le gusta mucho la parte de letra. Me preguntaron si me gustaría escribir para artistas y les dije que sí. Ahí surgió Aitana, ahí surgió Natalia Lacunza, ahí surgió Anaju, ahí surgió Gómez, ahí surgió Chanel…

He trabajado con Chanel, que luego vaya a salir, eso nunca se sabe.

¿Chanel? ¿Has compuesto para Chanel?

He dicho algo que aún no ha salido, pero he trabajado con ella, que luego vaya a salir, eso nunca se sabe. También he estado en camps para Camila Cabello, para Shakira, cosas que luego nunca se sabe.

Te has tomado en serio lo de la composición, ¿no?

Sí, yo siempre digo que es mi tercera pata. Para mí los libros son lo primero, luego también está lo de las marcas si me piden que arme un discurso para ellos o que escriba un poema también me encanta y luego está la música. Me encanta y me gustaría seguir haciéndolo. Con los artistas hago también un poco de coach porque no solo es que yo les diga la palabra o la frase, sino que como yo solo pienso en ideas, no pienso en melodías, a ellos les viene muy bien. Les ayudo a bajar mucho la idea.

Me gustaría volver a escribir con Aitana ahora.

Volviendo a Aitana, ¿cómo fue trabajar con ella?

Bien. La conocí en un momento en el que acababa de salir de OT, muy al principio. La veo una chica super humilde, super mona, super cercana. Me gustaría conocerla ahora. Yo he cambiado mucho, pero estoy convencida de que ella ha cambiado un montón. Me gustaría volver a escribir con ella ahora. Ella tenía 19 años, pero, aun así, super profesional, super bien, con ideas. Ella decía que no eran buenas letras, pero no es verdad, eran muy buenas letras.

¿Qué artista te ha sorprendido después de conocerle?

Natalia Lacunza me encantó porque es una persona que se toma su trabajo desde algo muy emocional y es algo que me encanta. Es algo que aprecio. Si se tiene que poner a llorar, lo hace. Si eso no le gusta te lo va a decir, escribe mucho desde el corazón. Es una persona que no necesita mucha ayuda en las letras porque tiene mucho mundo interior.

¿Te has llevado mucha decepción?

Bueno, no. Sí que es verdad que la industria de la música es la hoguera de las vanidades, pero creo que mi figura es una figura que no les provoca amenaza porque yo no soy la de las melodías y yo no pongo mi ego en el estudio nunca porque siempre voy a ayudar, para mí es un trabajo de ayuda real. Y todo lo que ellos me dejen introducir, lo haré. No me he llevado tanta decepción porque no ha habido tanto problema. Siempre estoy como asumiendo mi lugar de segundas y me encanta. Y creo los artistas agradecen no sentirse pisoteados por alguien que viene a poner su idea porque nada más alejado de lo que yo hago.

Eres muy amiga de Paloma Wool que viste mucho a Amaia, ¿con ella has coincidido?

Todavía no. Nos hablamos y tal y siempre super maja y oigo hablar super bien de ella, pero nunca hemos tenido la oportunidad de reunirnos, pero me encantaría porque ella me encanta.

En tu libro hay una escena en la que bailas Post Malone desnuda frente al espejo mientras esperas que se absorba el aceite de mosqueta para prevenir estrías… momentazo.

Total. Consumo todo tipo de música, de verdad. Con mi aire así rubita, no piensas que me gusta el rap francés y estoy todo el día escuchando letras de rap francés. Consumo todo y me encanta y eso fue una imagen real de yo con mi bombo, escuchando Post Malone y dije, ¿para qué decir otro artista si fue Post Malone?

Fleetowood Mac, camino de Joshua Tree para un rito de ayahuasca, eso es muy generacional y no precisamente millennial.

Ojo que Fleetwood Mac ha pegado fuerte en mi generación, yo creo que todos escuchamos Fleetwood Mac.

Últimamente a alguien que estoy admirando mucho es a Judeline

¿A quién te gustaría componerle ahora una canción?

Pues mira, últimamente a alguien que estoy admirando mucho es a Judeline y como tiene esa cosa que me recuerda mucho a Rosalía en el mejor sentido porque ella tiene su voz y es una tipa fuerte, me encantaría. En una carta a los reyes, me encantaría.

Como letrista, ¿qué opinas de la de Shakira?

Mi primera reacción como madre fue, ay los niños, pero que el otro chico también hubiera pensado en los niños. Al final acabé pensando que, para adelante, que la música y las letras son un lugar de expresión y tenemos que dejar de censurar tanto. Te puede parecer bien o no, pero está genial que la gente tenga ovarios y huevos para escribir sobre lo que quiera. Siento que está habiendo una especie de censura y de que todo tiene que ser políticamente correcto.

Ahí tienen mucha culpa las redes sociales.

Total, y por eso las redes nos tienen que servir como catapulta, pero ya no sirven como lugar de creación. Para mí sirvió, pero ya no. La literatura y la música tienen que tener un lugar para la expresión y para sacar las emociones y las emociones son todas, no solo es la luminosa, la bonita, también es el odio, la envidia, la tienes que sacar por ahí. Luego el lector o el oyente hará su propio juicio y que Shakira haya sacado esto, que saque mil más y saque todo lo que quiera. No podemos estar censurando estas cosas y luego yo en mi foro interno podré pensar lo que me dé la gana, pero que ella publique y saque.