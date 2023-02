Rosa López se desnuda completamente para apoyar la Ley Trans y divide la opinión de sus seguidores

El pasado jueves se aprobaba la Ley Trans, una ley que desde sus inicios ha creado mucha polémica en el Congreso. Según se podía conocer, esta nueva medida permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad si quiera de previa aprobación médica y establecía un nuevo estatuto de medidas contra la LGTBIfobia.

Una medida que en los últimos días ha sido muy apoyada por la sociedad y más aún en aquellos que tienen voz en nuestro país. Entre ellos han sido muchos famosos los que han mostrado su posicionamiento ante la nueva ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad por Irene Montero.

Sin embargo, entre tantas formas posibles de mostrar el apoyo ha sorprendido la forma de Rosa López. La que fuera concursante de Operación Triunfo ha decidido desnudarse en Instagram como forma de defender a la ministra y, por supuesto, a la Ley Trans.

Su desnudo íntegro

Ha sido este sábado cuando la artista ha anunciado su próximo lanzamiento. Una canción titulada 1930 y que verá la luz el próximo 3 de marzo, pero no lo ha hecho de cualquier forma. Rosa López, de la cual hemos sido partícipes en los últimos meses de su espectacular cambio físico, ha decidido desnudarse en redes sociales. Lo ha hecho con un plástico del que parece despojarse y con un contundente y claro mensaje.

"Feliz por esta victoria", manifestaba la artista en su post de Instagram en referencia a la aprobación de la nueva ley. Seguidamente, Rosa opinaba que "hoy es un buen día para ser feliz, para disfrutar de la libertad de ser quiénes somos y de querernos mucho. Comparto con vosotros este pequeño adelanto que empieza a dejar al descubierto un poco...todo!", escribía.

Los contundentes mensajes de sus seguidores

La cantante ha pedido a sus seguidores que le diesen su opinión sobre lo que les parecía. Una petición que ha dividido a sus seguidores , los cuales han mostrado su admiración, mientras que el resto no han compartido su mensaje:

"Quiero pensar que no conoces la ley, si no, no te entiendo, sinceramente. Apoyar a la comunidad LGTBI hasta el final, por supuesto. Esta ley, no. Información es lo que creo que te falta"; "Yo tampoco te apoyo, Rosa. Siempre lo he hecho, pues eres una gran persona pero está ley está derogada en muchos lugares de Europa por los graves problemas que ha causado. Lo normal sería caer en el error que otros lo han hecho. Queda claro que no les importa las personas", escribían algunos de ellos.