Tania Deniz vs Borja Estrada: ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ ya tiene ganador y hay mucha gente feliz

“Borja Estrada, Tania Deniz, ha llegado el momento de la verdad”. Los se convertían en los dos últimos finalistas y cualquiera de los dos podría ganar la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso después de que Antonio Montero hubiera sido eliminado.

Carlos Sobera tenía en sus manos desvelar el nombre del ganador que tomaría el testigo de Víctor Janeiro. “La audiencia, con sus votos, ha decidido que por un 58% de los votos, el concursante que gana esta segunda edición de Pesadilla en El Paraíso sea: Borja Estrada”, anunciaba.

Kiko Jiménez era el primero que corría a felicitarle seguido de muchos de sus compañeros que se han alegrado de que fuera él y no su compañera la que ganase el concurso. Y mientras, Albert Barranco consolaba a su chica que se había quedado a las puertas de convertirse en la primera ganadora femenina del programa.

Reencuentro familiar

Antes de vivir esa explosión de alegría, Borja ha vivido una noche de emociones. Sus padres, Teresa Viera y Pipi Estrada, se han encontrado con él.

“Quiero darte las gracias porque me has liberado. ¿Te acuerdas cuando me decías: ‘Yo quiero que me defiendas tú’ y yo te decía, ‘no hijo, que yo te puedo perjudicar. Estás muy limpio, muy blanco, tienes el alma blanca y no quiero perjudicarte’? Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Yo lo único que he hecho es presencia en el plató. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien, sé lo que te digo y tú me estás entendiendo. Para ti, este concurso no ha sido una pesadilla, ha sido un paraíso”, le decía a su hijo. Y Borja le daba la razón.

Su preocupación estaba centrada en si su madre había sufrido mucho. Pipi aseguraba que sí, y ella lo negaba. Y se emocionaba al saber que su hermano Fran estaba en plató. “Gracias por haberme dado un hijo tan grande, gracias, Teresa”, le decía a su ex mujer.

La nueva vida de Borja

Carlos Sobera intervenía porque quería saber a qué se refería Pipi cuando decía que el concurso le iba a venir muy bien. “Estoy hablando de que mi hijo es pureza, raza, mi hijo tiene pedigrí, pero las circunstancias de la vida a veces no son como nosotros queremos y se presentan obstáculos en la vida. Ahora mismo, él tiene la mayor alegría de su vida que es su hijo, pero hubo momentos difíciles”, señalaba.

“Ahora todo está fantástico porque es un padre, de verdad, extraordinario, para comérselo y él ha decidido dejar su vida en Barcelona para dedicársela a su hijo. Dejar su vida en Barcelona significa tener una economía mucho más débil, tener una economía difícil, tener una vida un poco solitaria. Y lo estoy poniendo en valor, lo estoy poniendo en positivo”, añadía.

“Él, a lo mejor, ha estado muy hermético, ha estado trabajando, como ha dicho en el concurso, hace audio libros para ciegos. Mi hijo lee tres libros a la semana y mucha gente no los ha leído en toda su vida y eso a mí también me fortalece, me enorgullece y me da un espíritu de fuerza, de ilusión y de lucha tremenda. Pero hay una cosa importante, yo sé que a partir de este concurso la vida de mi hijo, socialmente, para él, va a cambiar. Mi hijo no es un presumido, sabe perfectamente que las cosas se ganan con esfuerzo y con lucha y lo ha demostrado en el concurso, pero a partir de ahora, se le abren otras puertas y va a ser muy feliz”, terminaba diciendo antes de recibir un abrazo de su hijo.

La audiencia, feliz

Y parece que gran parte de la audiencia está con Borja y así lo han hecho ver en sus comentarios. Aunque Tania tenía mucho apoyo, sobre todo de la generación más joven del universo Mediaset, no ha podido con su compañero.

Así que, ya tenemos nuevo ganador del formato y mucha gente encantada con el resultado.