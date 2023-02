Un colaborador de ‘Fiesta’ desvela la verdadera edad de Isabel Presyler que este finde ha estado de cumpleaños

“Isabel Preysler nace el 18 de febrero de 1950, tiene 73 años”. Con esta frase, Juan Luis Galiacho dejaba en evidencia a Isabel Preysler en que ha hecho creer a todo el mundo que este fin de semana había cumplido 72 años.

Uno de sus compañeros, en Fiesta, le preguntaba cómo había conseguido la reina del corazón quitarse un año. “Porque le seguís todos, pero aquí está el registro de ella”, aseguraba el periodista mientras buscaba en el móvil la prueba que atestiguaba su información.

“Esto me crea un problema Galiacho, y un problema grave porque nuestra redactora se ha comido una croqueta porque le han dicho son 72, no 73 y ahora ha ido con una croqueta menos”, decía Emma García.

Las croquetas

Y es que el programa decidía mandarle un regalo a la ex de Mario Vargas Llosa. “Ni 73, ni 72, ahora me quedan 71 porque han salido Tamara e Íñigo por la puerta y se me ha caído una croqueta. Pero te digo una cosa, seguro que a Isabel le hace ilusión que le hayamos quitado un año más porque ella se quita uno y nosotros le quitamos otro”, aseguraba la reportera.

Ha estado a las puertas de su casa para informar de cómo iba la celebración. “Aquí ha habido movimiento como es normal, es su cumpleaños. Han traído una tarta, ya sabemos que tienen postre. Han salido Íñigo y Tamara, han estado apenas tres horas aquí dentro y yo, le he traído la cena, le he traído croquetas. Si te parece Emma, voy a tocar el timbre, a ver si tengo suerte y me recibe Isabel”, decía.

El regalo para Isabel

No, no contestaba Isabel, pero sí un trabajador de su casa que no informaba de que Isabel tenía visita y no podía salir, pero se ofreció él mismo a salir a recoger las croquetas.

Y sí, dicho y hecho, un joven mayordomo llamado Elías salía a recoger el presente del programa para Isabel Preysler, eso sí, no sabemos si lo habrá probado.

Tampoco sabemos si le habrá hecho gracia que se desvele su edad real.