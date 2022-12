Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han roto, según ¡Hola!

"Mario y yo hemos decidido poener fin a nuestra relación definitivamente". Con estas palabras ha explicado Isabel Preysler a la revista ¡Hola! que la relación de amor que ha mantenido unidos al popular escritor ganador de un premio Nobel Mario Vargas Llosa y a una de las mujeres más influyentes del mundo de la prensa rosa, la moda y el corazón ha finalizado esta Navidad.

Con una portada única que ha sido puesta en duda durante unos instantes por muchos por coincidir con el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y el gran momento de las bromas, la publicación más prestigiosa del mundo del corazón de nuestro país ha dado la noticia de que la que parecía ser una de las parejas más consolidadas del panorama mediático pasa a engrosar la larga lista de rupturas que nos ha dejado este 2022 entre las que también destaca la de Tamara Falcó, hija de la celebritie, con Iñigo Onieva.

Preysler, que mantiene una estrecha relación con la revista, ha confirmado la noticia a los periodistas, pero no ha querido añadir más declaraciones. Según ¡Hola! la madre de Tamara Falcó se encuentra muy triste por su ruptura y, pese a que agradece a los medios de comunicación la atención que estos siempre le prestan, prefiere mantenerse en silencio en estos momentos tan especiales y dedicarse a su familia y a sus amigos.

Los celos podrían haber separado a la pareja

El motivo de la ruptura, tal y como apunta ¡Hola! han sido los celos de Mario Vargas Llosa, quien habría abandonado la casa de la calle Miraflores en la que la pareja convivía a principios de este mismo mes de diciembre para instalarse en un apartamento en el centro de la ciudad después de protagonizar una escena de celos, algo que ya había pasado en el pasado y de lo que la pareja se había recuperado.

Sin embargo, a juzgar por las palabras que Isabel Preysler ha dedicado al a publicación de la prensa rosa, todo hace presagiar que en esta ocasión el amor no ha logrado hacerse paso ante las adversidades y que Mario no ha vuelto a casa ni lo hará próximamente ya que la que hasta ahora había sido su pareja, ya no está dispuesta a seguir apostando por una relación que no les hace felices y en la que existe una falta de cortesía para ella intolerable.

Ahora Isabel, según detalla la revista, quiere vivir una vida tranquila rodeada de sus hijos y sus nietos en la que no existan sobresaltos y reine la ilusión y la esperanza pese a que la falta de Mario Vargas Llosa entre sus paredes le vaya a doler mucho durante un tiempo y especialmente ahora, cuando los Preysler al completo se enfrentan a las primeras navidades en ocho años sin la figura de Mario Vargas Llosa como un miembro más de su familia.