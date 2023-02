Victoria Justice no aparecerá en el reboot de 'Zoey 101'

Hace 17 años adolescentes y niños de todo el mundo decían adiós a Zoey 101. La ficción de Nickelodeon llegaba a su fin tras cuatro temporadas coincidiendo con el embarazo de su protagonista, Jamie Lynn Spears, dejando vacíos los pasillos, aulas y jardines de PCA.

Un adiós que parecía definitivo y que, sin embargo, no lo es. A principios de año se confirmaba el reboot de la serie en forma de película con el regreso de la mayoría de los actores y Jamie Lynn Spears como protagonista y productora ejecutiva de la mano de Paramount Plus y bajo el nombre de Zoey 102, donde podremos ver cómo han cambiado las vidas de estos adolescentes tras su separación y llegada a la vida adulta.

Aún así, hay nombres muy queridos que no volverán al reboot. La última en desvincularse del proyecto ha sido Victoria Justice. La actriz y cantante cumplía este domingo 30 años y entraba en la nueva década de su vida lanzando el séptimo single de su carrera, Last Man Standing, con la promesa de que su disco debut vería la luz próximamente.

Lo contaba durante una entrevista para Vanity Fair, en la que explicaba que los motivos de negarse a realizar el proyecto tenían que ver con un problema de agenda: "No era el momento oportuno y no funcionó, pero he estado en contacto con Jamie y con todo el reparto y no podrían ser más comprensivos. Me encantaría haber estado allí con ellos. Amé hacer esa serie. Fue un punto de inflexión en mi vida y me divertí mucho haciéndola. Tengo mucho cariño a todo el elenco, nos lo pasamos muy bien y solo tengo amor para ellos".

Tal y como declara la propia actriz, no podremos ver a la mítica Lola Martínez regresar a la gran pantalla con el resto de sus compañeros de campus, pero lo que sí que parece claro es que tendremos Victoria Justice para rato. En su faceta como actriz este 2023 se estrenan dos películas en las que ha participado, The Tutor y California King, y en su faceta como cantante, pese a que el disco no está listo, sí que seremos testigos de cómo poco a poco nuevas canciones llegan a nuestras vidas:

"Definitivamente voy a lanzar un álbum. Eso va a pasar. Por el momento no puedo decir en ningún caso que esté hecho, pero me estoy enfocando en lanzar algunos singles. Ahora mismo tengo una colección de canciones de las que estoy muy orgullosa" declaraba para la revista.

¿Viviremos en la gran pantalla el reencuentro entre Chase y Zoey? ¿Habrá una segunda oportunidad para el amor? Solo el tiempo tiene la respuesta.