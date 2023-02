Lydia enseña su nueva casa tras ‘La isla de las tentaciones’ y confiesa cómo está viendo el programa

“Mi casa es mi tesoro más apreciado en este momento”. Esta frase pronunciada en el canal Mi momento, de Mtmad, nos hace pensar que las cosas entre Lydia Pérez y Manuel Villena no fueron bien en La isla de las tentaciones. Aunque nunca se sabe.

De momento hemos visto cómo Manuel se está acercando a Miriam y ella, a Miguel. De momento, él ha conseguido que sus compañeros le apoyen para darle el collar de veto al soltero favorito de su novia, veremos cómo reacciona.

El caso es que, de vuelta a España, Lydia ha estrenado casa, un loft del que está muy orgullosa y que no ha dudado en mostrar a todos sus seguidores. Lleva dos semanas viviendo en Madrid.

House Tour

“Era el momento de darle un cambio a mi vida, empezar una vida por mí misma, controlándola yo, sin dar explicaciones a nadie, así que, mi casa está diseñada por mí y hecha a medida para mí”, aseguraba.

Empezaba su house tour por su parte favorita de la casa, el cuarto de baño. “Es de Pinterest”, aseguraba y se mostraba especialmente encantada con su espejo con luces led para maquillarse. Y es que aseguraba que se pasa horas interminables en esta estancia de la casa.

“Me maquillo mucho, me limpio la cara mañana, tarde y noche y estoy aquí todo el día. Necesitaba un espejo así, que me iluminara bien la cara porque lo que me pasaba antes es que me maquillaba y salía fuera y decía, ‘Dios, qué te has hecho’. Esto es ideal y más ahora que estoy en el punto de mira de tanta gente e influyo en tanta gente y me gustaría hacer las cosas bien”, aseguraba.

Su gama de colores es el blanco, negro y beige tanto en su armario como en los detalles de su casa. El salón es minimalista con una gran tele para seguir el programa, un sofá cama para que se puedan quedar a dormir sus amigas y una mesita que montó ella misma.

La isla de las tentaciones

“Decidí que para ver la isla iba a invitar siempre a gente porque me parece un programa super duro y más si estoy ahí, en las hogueras lo paso fatal. Me pongo nerviosa, me sudan las manos, empiezo a temblar, lo revivo todo, es horrible, se me pasa volando y mira que es super largo el capítulo. Poco a poco lo estoy intentando llevar mejor, pero tengo los nervios a flor de piel siempre”, confesaba.

No es la primera vez que vive en Madrid. Antes del programa se vino a la capital cuando su chico se tuvo que ir una temporada a Los Ángeles. “Lo pasé bastante mal y mira que estaba en un sitio donde el ocio es increíble, hay millones de fiestas y, aunque mis compis de piso eran maravillosos y me intentaban sacar, hubo momentos muy duros para mí”, recuerda sobre aquella vez.

Ahora tiene, entre otros, a sus compis de reality. “Las chicas para mí son un apoyo fundamental, de hecho, esta vez me vino mucho más tranquila a Madrid porque sabía que tenía aquí a Laura y a Marina. Y echo mucho de menos a Nao y a Elena, que las tengo un poco lejos, pero vamos, saben que esta casa es suya siempre que quieran y me encantaría que estuviésemos las cinco juntas otra vez”, admitía.

Confiesa que en sus quedadas de amigas les pide que no hablen del programa porque ya lo tiene suficientemente en la cabeza como para no desconectar ni con ellas. Dicho lo cual seguía con el tour por su casa.

¿La estará compartiendo con Manu? Todo parece decir que no, pero nunca se sabe.