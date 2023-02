Juan del Val impacta convertido en drag queen por un día para cantar ‘Flowers’ de Miley Cyrus

En el Teatro La Latina en Madrid podemos ver el show de Las Defectos con Carles Cuevas, Pupi Poisson y Estrella Xtravaganza. Y han tenido una sesión muy especial que nos ha permitido ver el bautismo como drag queen de Juan del Val.

Sí, el marido de Nuria Roca se ha transformado para mostrarnos en su programa, La Roca, sus dotes para la actuación. El reportero de La Roca que se ha encargado de cubrir semejante espectáculo le preguntaba cómo se había dejado liar para esto. “Yo es que creo que he sido yo el que las ha liado a ellas porque yo tenía muchísimas ganas de hacer esto. Tenía que sacarlo de dentro”, aseguraba Juan.

“Te vas a cagar por la pata abajo”, le decía Pupi Poisson en su primera aparición sobre el escenario. Y claro, Nuria Roca, entre el público sin perderse detalle de la función. Juan no dudaba en mandarle un beso.

La transformación

Las cámaras se colaron en camerinos para ver cómo se producía la transformación del escritor a través del maquillaje. Antes de estar lista, volvía a salir al escenario y entonces le pedían un nombre de drag. Juanita Calamidad, decía él. Pero en el público tenían otras opciones: Juana del Mal, Ju Han!... pero finalmente se quedaban con Juana La Roca.

La cara de Juan al ver su transformación frente al espejo es igual a la que se les quedó a muchos. Nuria Roca no podía dejar de grabar su actuación con el móvil. Y es que verle maquillado, peinado y vestido de mujer, es algo que difícilmente volveremos a ver… o no, que parece que le ha gustado.

La actuación

“Estoy flipada, me ha encantado”, decía su mujer al verle/a cantar y moverse al ritmo de Flowers de Miley Cyrus. Y no sabemos qué era lo mejor, si verle transformado o comprobar que no se le da nada mal moverse con taconazos.

“Con este reportaje de @imaginatelon que hemos emitido hoy en @larocalasexta pongo punto final a esta experiencia… Aquí está el previo y la actuación… Gracias por vuestros comentarios! 😂🤦‍♀️👗👠💄❤️”, escribía en sus redes sociales.

“Me divertí y se me hizo corto, ese es mi resumen de lo de anoche👗👠💄😂 Acercarme a este mundo ha sido una experiencia maravillosa ❤️❤️ Lo he hecho con todo el respeto del mundo y toda la poca vergüenza posible”, compartía el día antes de poder ver esta actuación en La Roca. Y aseguraba que era “mi primera (y última 😂😂) noche de Drag”.

“MUY TOP!!! 🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌”, compartía Pilar Rubio. “Maravilla!”, añadía Elena Furiase.