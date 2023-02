El vídeo de Olivia Newton-John y Dolly Parton cantando juntas 'Jolene'

El pasado 8 de agosto fue un día triste para el mundo de la interpretación. Aquel día falleció, a los 73 años de edad, Olivia Newton-John, la inolvidable Sandy de Grease, una película que ha marcado a varias generaciones y que la convirtió en una de las actrices más queridas y populares en todo el planeta.

Poco antes de su fallecimiento, la intérprete grabó junto a la cantante estadounidense Dolly Parton, una versión del clásico Jolene, de Parton. Esta versión va a ser incluida en el álbum póstumo de duetos de Newton-John, Just the Two of Us: The Duets Collection. Ahora, se acaban de conocer las primeras imágenes de ese encuentro entre las dos estrellas.

En el vídeo, Dolly Parton explica: "Estoy muy emocionada de trabajar con Olivia Newton-John, una de mis artistas favoritas de todos los tiempos. Siempre hemos estado muy unidas a lo largo de los años... Estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto de duetos que está haciendo, cantando una de mis canciones favoritas de todos los tiempos llamada Jolene. Y ella dice también que es una de sus favoritas, así que, ¿por qué no hacer un dúo con ella?".

Por su parte, Newton-John dice: "Estoy emocionada. Siempre he querido cantar con Dolly".

Olivia Newton-John - Jolene ft. Dolly Parton

En un comunicado, Parton confirmó que la sesión de grabación fue la última vez que las amigas estuvieron juntas. "Me encantó cada momento que pasé con ella", dijo. "Siempre me ha inspirado su valor, ternura, su voluntad y determinación". También agregó: "No puedo esperar para escuchar ese álbum; y, Olivia, que descanses en paz. Dejaste un lugar que nadie jamás podrá llenar".

En el álbum, que verá la luz el día 5 de mayo, también encontramos colaboraciones de la actriz británico-australiana junto a otros artistas como John Travolta, Barry Gibb, Jon Secada o Mariah Carey, entre otros muchos.

Olivia Newton-John junto a John Travolta en una imagen de archivo. / Jon Kopaloff/FilmMagic

Mientras llega el momento de la salida de este trabajo póstumo de Olivia, Dolly Parton continúa trabajando en el álbum Rock Star, que incluirá versiones de Prince, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Lynyrd Skynyrd.

Olivia Newton-John llevaba 30 años batallando contra el cáncer. La protagonista de Grease superó la enfermedad en 1992 y en 2013. Desde 2017 se encantaba de nuevo luchando contra un cáncer metastásico de pecho, pero finalmente perdió la batalla contra la enfermedad y falleció en su rancho de California rodeada de toda su familia.

Fue su marido, el magnate John Easterling, el encargado de comunicar la triste noticia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la inolvidable actriz: "Olivia Newton-John falleció pacíficamente esta mañana en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

Símbolo de la lucha contra el cáncer, la actriz volcó todas sus energías en su Fundación, recaudando fondos para que personas con menos recursos económicos que ella tuviesen las mismas probabilidades de vencer a la enfermedad.