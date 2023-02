Blas Cantó comparte la portada y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Blas Cantó arrancaba el fin de semana echando a la papelera su álbum Complicado, bueno, la carpeta que tenía en el ordenador con ese nombre, y ponía nombre a una nueva carpeta: “El P…”. Empezaban las apuestas por el nombre que llevaría este nuevo trabajo del murciano. Y él mismo, no tardaría en desvelarlo.

Y es que después de sorprender a muchos con A fuego, habla ya de disco. Y ya tenemos portada. Una en la que se desvela el título y en la que podemos ver la versión más etérea de Blas.

“No sé ni cómo empezar…🥹 después de 5 años que no tenía nuevo álbum, por fin puedo enseñaros la portada de «El Príncipe» 👑”, compartía en redes sociales. Una portada con una foto suya de Steven Bernhard que ha fotografiado a otros artistas como Belén Aguilera y que define su estilo como “purismo mágico”.

“Ojalá os encante tanto como a mí, y ojalá también, que cuando escuchéis las canciones podáis sentir lo que yo sentí al escribirlas y al cantarlas. Y cuando ese momento llegue, descubriréis que, tal vez, no era todo como parecía”, expresaba el cantante.

En cuanto a la ilustración que ha compartido, de Celia Gallego, asegura que “es la tapa del cuento que vendrá con el pre-order del álbum (ya disponible) en edición limitada”.

Lo que viene

“No estamos preparados para lo que viene. Abrácense fuerte hasta entonces. ‘Y me clavo las espinas cuando te regalo rosas. 🌹 Me señalas con el dedo, pidiendo que sea otra cosa. Y no soy tan inocente, y me pierdo entre la gente cando siento que me miras diferente’”, compartía mientras anunciaba que el disco llegaría el 19 de mayo.

No tardaban en llegar las primeras reacciones:

Ruth Lorenzo: PRECIOSO 🔥

Lalo Brito: En tiempo y forma Blas 🙌✨

Vicky Gómez: Estoy deseando escucharlo!!!! 😍😍😍

Dangelo: Es que lo eres! Y es que menudo discassso! 🙌🏽🤴🏼

Parece que Blas viene dispuesto a ponerse la corona y son muchos los que ya se declaran sus súbditos.