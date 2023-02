Blas Cantó estrenará su nuevo disco en directo en dos shows secretos

El próximo 13 de febrero Blas Cantó levantará el telón de su nueva etapa musical. Su segundo álbum de estudio se presentará en vivo y en directo en dos shows secretos cuyas entradas se pondrán a la venta ese día. Sus seguidorxs tienen claro la fecha de ambos directos (1 de abril en Madrid y 2 de abril en Barcelona) pero su ubicación seguirá siendo secreta.

Los asistentes a cualquiera de estos dos secret shows podrán disfrutar del estreno en directo de las nuevas canciones que formarán parte de la nueva aventura discográfica del intérprete murciano cuyo título y fecha de lanzamiento de momento también son un secreto por desvelar.

"Se me ha hecho eterno, pero ya puedo contaros que nos podremos ver en estos dos SECRET SHOWS en Madrid y Barcelona, en los que cantaré por PRIMERA VEZ las canciones de mi nuevo álbum totalmente en vivo. Entradas a la venta desde el lunes 13 de febrero a las 5 de la tarde. Esta semana va a ser muy intensa, así que estad muy atentos porque llegan muchas sorpresas. 👑" escribía el artista a la hora de anunciar el inicio de esta nueva era en su carrera.

Queda claro que no serán las primeras noticias que recibamos en torno a un proyecto del que empezamos a recibir estrenos durante el pasado verano. Blas Cantó vuelve a sacar nuevas canciones después de casi dos años en los que solo ha presentado un par de adelantos.

El bueno acaba mal cuenta con la producción y la co-autoría de Leroy Sánchez, el reputado productor y letrista detrás de éxitos como Él no soy yo, del propio Blas Cantó, o SloMo de Chanel. La canción llegó después de un momento de total oscuridad en su vida. Una situación personal muy dura y complicada que logró superar gracias a sus guías, como el mismo ha dicho, y que le está llevando por un nuevo camino lleno de calor. Nuevas experiencias, nuevas formas de componer música y nuevos nombres con los que asociarse para su primer sencillo.

Después llegó Marte, todo un temazo lleno de ritmo y de marcha ideal para las locas noches veraniegas que vienen en este 2022. Para esta canción, el solista ha contado con la producción de Lucas Otero y la composición de Chechu y Piero, nombres habituales del género urbano.

Entre el resto de nuevas canciones que Blas Cantó ha presentado también se encuentra A fuego. En este caso la producción corre a cargo de Oliver Som (James Blunt, Robbie Williams...) con letra de Dangelo y Sergio Rivero. Del resto, tendremos que seguir esperando. Todo ello encaminado a un segundo disco en solitario de Blas Cantó que será un estallido de colores con una imagen renovada, con muchos guiños al mundo de la moda y con un espíritu de directo muy fuerte para el que el intérprete se ha rodeado de una banda con teclista, percusión y guitarra.

Un nuevo Blas Cantó en 2023

El nuevo Blas Cantó está a punto de abrir una nueva etapa y dejar atrás un 2022 muy complicado: "Probablemente, 2022 haya sido la recta final de una etapa de mierda en mi vida. No lo voy a negar. Pero tenemos la mala costumbre de recrearnos en las decepciones personales, las pérdidas, la lucha constante de lo laboral… y le quitamos protagonismo a los buenos momentos. Y en estos dos años catastróficos HE SIDO MUY FELIZ TAMBIÉN. Por eso, quiero agradecerlos y que esto acompañe a mi terapia habitual. Ya le he dado demasiada importancia a los quebraderos de cabeza, y quiero recordar que… He viajado con mis amigos, he pasado tiempo con mi familia, disfrutado de mi casa. Me he reído muchísimo, he ido al cine, a conciertos, al teatro, de fiestaaaaaa! He cantado y he escrito nuevas canciones y me nominaron a un premio. Mi nuevo álbum está por salir en pocos meses y voy a estar de gira también. (qué emoción!) Este año va a ser precioso y quiero compartir mi alegría con todxs vosotrxs. P.D. He subido fotos donde se me ve aparentemente feliz, aunque todas tienen su historia. Pero sólo es para recordarme que siempre estuve acompañado. 🌻 Y si te recuerdas en alguno de esos momentos, es que me ayudaste mucho a levantarme. Os amo. ❤️" escribió en su cuenta oficial de Instagram.