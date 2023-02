Hayden Panettiere destrozada por la muerte de su único hermano que tenía solo 28 años

Este fin de semana se encontraba el cuerpo sin vida de Jansen Panettiere, el único hermano de Hayden Panettiere. Las autoridades acudieron a su residencia en Nueva York donde encontraron al joven de 28 años sin vida. Se descarta una muerte violenta, pero la portavoz de la familia, Kasey Kitchen, la confirmado la triste noticia y ha asegurado que se está investigando el suceso para aclarar las circunstancias de la muerte.

Jansen era el único hermano de la actriz a la que todos recordamos por papeles como el de Claire Beneet en la serie Héroes o como Juliette Barnes, en Nashville. En más de una ocasión había declarado que, además de hermano, era su mejor amigo.

De hecho, habían trabajado juntos también. Habían protagonizado el drama Colors of love y también habían coincidido en The Walking Dead. Jansen tuvo pequeños papeles y trabajó, también, como actor de doblaje en cintas como Ice Age 2 o Robots. Su última cinta había sido Love and Love Not en 2022.

Pintando sus problemas

Pero no hace mucho, había decidido retirarse de este mundo y dedicarse al arte pictórico. Tenía una web y en su biografía explicaba que “después de pasar un tiempo en Los Ángeles como adulto, estuvo plagado de ansiedad y depresión terribles; este período de su vida finalmente produjo una claridad espiritual que lo llevó a comenzar a pintar sus problemas, uno por uno".

La última foto que Jansen publicó junto a su hermana era del pasado enero cuando la veíamos intentando cortarle el pelo. Es junto a esa imagen donde muchos han querido dejar sus condolencias ante su fallecimiento.

Ahora, a Hayden le tocará apoyarse en su familia y su pareja, el boxeador Wladimir Klitschko con el que tiene una niña. Sin duda, le espera una temporada de duelo dura.

Un mazazo que llega justo cuando está a punto de estrenar Scream VI con Jenna Ortega, o Courtney Cox como compañeras.