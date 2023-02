Violeta Mangriñán empieza la semana con Gala en el hospital y ella dudando de su papel de madre

Hay días en los que hubiera sido mejor no levantarse. Nos ha pasado a todos y ayer, lunes 20 de febrero, fue ese día parra Violeta Mangriñán. Pero se tuvo que levantar porque su hija Gala se cayó de la cama. Tuvo que correr a urgencias para que la atendieran.

“Voy a estar todo el día off line”, explicaba en redes. Y, como no podía ser de otra manera, exponía el motivo: “Gala se ha caído de la cama esta mañana y estoy en el hospital. Ella está bien, parece que sólo ha sido un susto y el chichón, pero hasta que no la viesen no me quedaba tranquila”.

Y ya que estaban en el hospital han aprovechado para estudiarla un poco porque lleva varios días malita. “Van a aprovechar para hacerle un cultivo por el tema de las diarreas, que ya son muchos días”, explicaba Violeta.

Sensible

Parece que le ha afectado este episodio hasta plantearse su idoneidad como madre. “Con lo sensible y sufridora que soy con la gente a la que quiero, me faltaba a mí tener una hija. Definitivamente no estoy hecha para esto”, se lamentaba.

“Ella está perfecta, yo con la menstruación, el susto todavía en el cuerpo y un dolor de ovarios que me parte por la mitad, puede acabar ya el día?”, preguntaba bastante sobre pasada por la situación.

Y por si pensaba que todo eso era suficiente para estropearle el día, todavía le quedaba algo más. “Necesito urgentemente que termine ya el día de hoy. He ido a dejar una botella en la nevera y se ha partido la bandeja entera en miles de pedazos, la bandeja ha caído en mi pie, sorprendentemente no me ha hecho nada, pero la cocina estaba llena de cristales por todas partes. Por favor, que termine este lunes de mierda”, pedía al final del día.

Este martes todavía no ha dado señales de vida, pero esperemos que se haya levantado con mejor pie y que, sobre todo, la pequeña siga mejorando.