Joana Sanz defiende a Neus Bermejo, la modelo criticada por desfilar con su bebé en la Fashion Week de Madrid

No hay Semana de la Moda sin polémica y la Mercedes Benz de Madrid no iba a ser diferente. No todo el mundo entendió que la modelo Neus Bermejo saliera a la pasarela con su bebé recién nacida mostrando lo que es una realidad en la maternidad.

Ya la habíamos visto desfilar embarazada y ahora, dos meses después de dar a luz, no ha querido pasar la oportunidad de compartir ese momento con su niña.

Participó en el desfile Desafía tu valía organizado por L'Oréal Paris que pretendía mostrar a las mujeres con confianza y sin ningún tipo de complejos frente al mundo. Muchos la aplaudieron, pero también hubo muchos que la criticaron y ella no quiso quedarse callada.

“Qué triste leer comentarios negativos en esta publicación. Me ha afectado bastante”, expresó con contundencia. “Trabajo con L’Oreal hace diez años aproximadamente, he vivido mi embarazo con ellos en la pasarela, y me propusieron salir con mi hija a desfilar, ya que estuvo conmigo y mi pareja en todo momento en el backstage durante toda la semana entre desfiles y pruebas de vestuario. Para mí fue una experiencia increíble, la verdad, muy emotiva y especial. Estaba nerviosísima y el momento de salir a caminar fue muy emocionante. Ojalá todo el mundo lo viera solo así, como un momento especial entre madre e hija”, añadió.

Y no es la única imagen que hemos visto de madre e hija. Neus ha querido mostrar la maternidad real y la conciliación familiar y, por eso, la hemos visto dar el pecho a su bebé en los camerinos.

El apoyo de Joana Sanz

Entre todo el apoyo que ha recibido en estas últimas horas está el de Joana Sanz, otra mujer que ha sido muy perseguida en estos días. Su marido, Dani Alves, seguirá en prisión acusado de agresión sexual a una joven el pasado diciembre.

Ella, pese a esa impactante situación y tras haber perdido en los mismos días a su madre, ha sacado garra y no ha abandonado sus proyectos profesionales. Desfiló para Lola Casademunt.

Fue salir a la pasarela y recibir el apoyo y aplauso de los presentes, conscientes del valor que le echaba por dar la cara de esa manera en un momento tan complicado para ella.

“AVE FÉNIX✨ Muchas gracias @lolacasademunt por apostar una vez mas en mi🙏🏽 Tengo el corazón lleno de amor y agradecimiento por tantas palabras bonitas, por los aplausos al salir a pasarela, por los abrazos y sobre todo, por apoyarme para que vuelva a proyectarme🚀 Un placer trabajar en casa🫶🏼 Gracias”, compartía en redes sociales.

Y no es lo único que ha compartido en redes. Ha querido mostrar su apoyo público a Neus Bermejo. “Yo la veo a ella y veo a una mujer que trabajaba antes, durante y después. Una mujer que ha querido hacer partícipe a su pequeña de algo que la apasiona. Una mujer trabajadora y fuerte. Ella lleva su maternidad como ella desee, no como a la sociedad le parezca. Menos juzgar y más apoyar”, dejaba escrito.

Joana Sanz defiende a Neus Bermejo en sus stories. / @joanasanz / Instagram

Sororidad femenina que ha entendido y aplaudido mucha gente.