Fan to fan y Weswap: así es como las ticketeras luchan contra la reventa de entradas

La reventa de entradas para eventos como grandes conciertos y festivales es uno de los principales problemas del sector de las plataformas de venta. Tanto este tipo de empresas como los propios artistas llevan años intentando luchar contra los fraudes, las entradas falsas y la desorbitada subida de precios que se produce con la reventa. Por eso, algunas plataformas líderes en el sector están creando sus propias estrategias contra ello.

Fan to fan y Weswap

Ticketmaster y Wegow son dos de las plataformas más importantes en cuanto a la venta de entradas para eventos culturales en España. Muchos de los conciertos que venden tienen un gran éxito y las entradas se acaban en cuestión de días o incluso horas.

Son esos sold out lo que hacen que los precios de las entradas se multipliquen en las reventas. Incluso hay personas que únicamente compran los tickets para poder sacar beneficio. Es por eso que Wegow y Ticketmaster han decidido crear los servicios Fan to fan y Weswap. Ambas son servicios a través de los cuales los usuarios podrán vender las entradas que compren a otra persona a través de la propia ticketera. De esta manera, las entradas no se pierden, se revenden al mismo precio que la compra original y se evitan los tickets falsos. Esto se podrá hacer siempre y cuando el evento al que se quiera acudir haya hecho sold out.

Todos beneficiados

Para vender una entrada, los usuarios deberán acceder a su perfil en la plataforma y clicar en las entradas que quieran vender. Junto a la entrada aparecerá una opción que indica "vender" o "venta de entradas entre fans". A partir de ahí habría que esperar a que otra persona interesada compre el ticket y listo. De esta forma todos se benefician. Tanto el fan que no puede ir al concierto como el que se quedó sin entrada y la empresa promotora.

Otras formas de evitar la reventa

Hay quienes apuestan directamente por prevenir que las entradas se puedan volver a vender. Para algunos conciertos, se está tomando la decisión de enviar las entradas a los compradores unas horas antes del concierto. Para muchos eventos, las entradas salen a la venta con muchos meses de antelación y eso da mucho tiempo para que se produzca la reventa. Por eso, al enviar las entradas 24 o 48 horas antes del show, se intenta evitar que ese ticket se vuelva a vender.

Otra opción muy habitual es obligar a que las entradas sean nominativas. Lo que se ofrece en muchas ocasiones, sobre todo en festivales, es cambiar el nombre del ticket pagando un determinado importe. Este gasto suele rondar los 20 euros.

En este artículo os contamos una serie de consejos para evitar ser víctima de estafa en la compra de entradas de conciertos. De todas formas, lo mejor siempre es recurrir a webs y plataformas oficiales y tener en cuenta lo que indiquen los artistas a la hora de anunciar la venta de entradas para sus shows.