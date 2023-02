Disfruta de la ‘Cocina para uno’, el podcast más sabroso de LOS40

Puestos a meternos en harina, en LOS40 lo hacemos por todo lo alto. Cristina Pareja, responsable y presentadora de Cocina para uno, el podcast sobre gastronomía en nuestra emisora, ha contado para el nuevo episodio de su espacio con Erwan Poudoulec, director de la escuela Le Cordon Bleu (Francia).

En este primer programa y con este primer invitado queremos mostrar una cocina sencilla, con prácticos y útiles consejos para adaptarlos a tu cocina, a la cocina de una persona... Pero además el chef despeja dudas y aclara mitos, a más de diez preguntas que en ocasiones, nos hemos planteado. Como, si los champiñones se lavan o no es recomendable, si primero va el ajo o la cebolla en un sofrito, si los tiempos de una receta o temperaturas hay que respetarlos o no, etc.

Erwan Poudoulec habla también en Cocina para uno sobre la manera en la que enfocamos la cocina desde un aprendizaje, y las claves de una progresión correcta. Comenta los programas a la carta para formarse en cocina, adaptados a las necesidades de cada uno y explica cómo crearon uno de sus cursos más demandados "Cocina española", adaptado por Chefs españoles.

"Al final, cocinar es un trabajo de artesanía" nos cuenta el reputado chef. Y es que cocinar tiene que tener muy en cuenta tus gustos personales y solo cocinarás, cuándo, cómo y dónde te apetezca. Cocina para uno te ayudará en ello. Aderezado en cada episodio, con ideas de recetas rápidas, adaptadas a una cocina práctica y sencilla.

Descubre de la mano de Cristina Pareja, Chef formada en Le Cordon Bleu, una manera fácil de cocinar, donde propone una cocina inspiradora, con recomendaciones culinarias, técnicas y procesos básicos, a través de decenas de recetas, contadas paso a paso y con detalle.

Reflexionar sobre la forma en la que nos alimentamos es, a largo plazo, una manera de cuidar el planeta, y para ello, en cada uno de los podcast escucharás recetas contadas con detalle, aderezadas con entrevistas e información relacionada. También escucharás respuestas a preguntas recurrentes sobre cocina, en capítulos dedicados a la despensa, los tips de cocina que salvan recetas, el aprovechamiento, etc. Será el recorrido por una cocina práctica, respetando los ingredientes, para obtener los mejores sabores, y orientada a cocinar para una persona.

Bon appetit.