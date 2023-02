Diego Ibáñez nos cuenta cómo se ha sentido mostrándose semidesnudo en ‘Cardo’

En 2021, Diego Ibáñez debutó en el mundo de la interpretación con Cardo, la serie de Atresplayer Premium creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda. Con motivo del estreno de la segunda temporada este mismo mes de febrero, el joven ha visitado los estudios de LOS40 para charlar sobre algunos secretos del rodaje. Entre otras cosas, Diego nos ha contado cómo fue su experiencia frente a las cámaras, si le costó mucho seguir ciertas exigencias del guion y cuáles son las similitudes que comparte con su personaje Gabriel.

El también vocalista de Carolina Durante nos ha asegurado que esta segunda temporada ha disfrutado más del proceso de rodaje. "La primera me pilló muy de golpe, muy de sorpresa. Yo no había hecho nunca nada relacionado con la actuación más allá de aparecer en los videoclips de Carolina Durante porque tocaba y, al final, ahí hacía un poco de mí mismo, pero esta segunda, mejor. Me dije: 'Vale, vamos a darle un tiempo a esto. Si consigo disfrutar y si va bien —no es un cuadro—, tiramos hacia adelante. Y objetivo conseguido", nos ha explicado, con las miras abiertas a continuar su carrera como actor en papeles que le atraigan como el de esta serie, pero "no cualquier cosa" le vale.

Gabriel vs. Diego

"Esta segunda temporada el personaje de Gabriel es un poco más alocado y más ido; en la primera era un tío más cortado y yo me podía aprovechar de esa timidez. Y en esta he tenido que actuar de verdad y creo que lo he conseguido", ha expresado.

Sobre su personaje, ha afirmado que se inspiró en otro procedente del cine de los años 90. Se trata de Sailor de Corazón Salvaje, película protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por David Lynch. "No salió de mí y tampoco creo que haya demasiado paralelismo, pero Ana me dijo en su momento que me parecía a él".

Aparte de esto, también nos describió que una escena concreta que tiene lugar en un hotel, "en el rodaje simplemente teníamos que estar a tope; se tenía que ir aquello un poco de madre. Y yo cuando me suelto en la vida real, en los conciertos, por ejemplo, es algo que se le parece. Cuando yo me desinhibo y me lo paso bien —de fiesta o donde sea—, me parezco al Gabriel de esta temporada".

El reto más difícil: seguir las exigencias del guion

A lo largo de la serie, vemos a personajes como el de Bego (Clara Sans), María (Ana Rujas) o del propio Gabriel (Diego Ibáñez) protagonizar escenas que necesitan mostrarse prácticamente como Dios los trajo al mundo, al natural. Unas exigencias de guion a las que, reconoce, le costó acostumbrarse: "No era la situación más cómoda del mundo. Estar simplemente en calzoncillos tampoco me suponía estar demasiado cómodo. De primeras, con todo el equipo, no es una situación a la que yo esté acostumbrado. Mi padre me intentó llevar a playas nudistas cuando era niño y se reía de mí porque yo no me quería quitar la ropa".

Por otro lado, nos ha confesado que, además de seguir las instrucción de Ana y Claudia, también le dieron libertad para improvisar algunos de sus diálogos, algo que le puso muy contento: "Cuando vi según que escenas y vi que me compraron cosas que yo dije que no estaban escritas, la verdad que me alegré muchísimo".

Si quieres ver todos los detalles que Diego Ibáñez ha revelado sobre su experiencia en Cardo... ¡Dale al play! Y presta atención a nuestra web porque muy pronto publicaremos la segunda parte de esta entrevista en la que el cantante nos habla de su relación con Rosalía y el lío que se montó con su asistencia a su concierto del Wizink Center.