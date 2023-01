Rosalía revoluciona las redes con su plan para el viernes: tiene cita con Carolina Durante

Rosalía es una ciudadana del mundo. Perderle la pìsta es muy fácil, ¡y es que no para quieta! Tras sus merecidísimas vacaciones en Japón, la estrella española volvió a Europa para actuar en el desfile de Louis Vuitton de París. Aunque en estos momentos no sabemos en qué sitio está, lo que sí que tenems claro es lo que va a hacer el viernes. ¡Ella misma ha sido la encargada de confirmarlo en redes sociales!

Rosalía, que es una gran amante de todos los géneros musicales, ha anunciado que el próximo viernes estará en el WiZink Center de Madrid. Eso sí, esta vez no para cantar, sino para ver a uno de los grupos pop rock del momento: Carolina Durante.

"Este viernes hay plan. Carolina Durante", ha escrito la estrella mundial junto al pantallazo del móvil del Google Maps. En ella se pude ver la ubicación del famoso recinto madrileño. Y es que el próximo viernes 27 de enero, el grupo de Perdona, ahora sí que sí estará actuando en el recinto.

Este viernes hay plan @carolinadurante pic.twitter.com/WbiEkqrZbM — R O S A L Í A (@rosalia) January 23, 2023

Con este tuit, Rosalía deja claro que es una auténtica fan del sonido de los artistas. ¡Y no es para menos! Con dos albumes en el mercado, Carolina Durante y Cuatro Chavales, el grupo no ha dejado de ganar fans.

Aunque todavía es pronto para saber si la intérprete de Despechá aparecerá finalmente en el recinto (seguro que su agenda varía mucho), este gesto demuestra que la catalana sigue el trabajo del grupo. Además nos encanta que haya hecho este guiño al concierto de Carolina Durante.

Rosalía lanza nuevo tema este viernes

Este viernes 27 de enero, además del concierto de Carolina Durante, Rosalía tiene otro plan: lanzar temazo. La joven desveló que esta semana sacaba su canción LLYLM (Lie Like You Love Me).

Aunque de momento solo hemos podido escuchar el estribillo (cantado en inglés), ya estamos totalmente dentro de su melodía. ¡Y no es para menos! Rosalía ha contado con uno de los productores más solicitados de la industria: Max Martin.

Tendremos que esperar hasta el viernes para conocer la canción completa. ¡Nos morimos fe ganas!