Alberto Chicote da su más sincero veredicto sobre RavioXo de Dabiz Muñoz: “Así, sin más”

El mundo de la gastronomía es infinito, así como también lo son los sabores. Algunos de los expertos en unirlos y transportarnos a otros lugares son Alberto Chicote y Dabiz Muñoz que, cada uno a su estilo, se han convertido en dos chefs de referencia de nuestro país.

Para expandir sus conocimientos, no solo visitan países de lo más variopinto con una amplia variedad gastronómica, sino también algunos de los restaurantes de otros compañeros para explorar en sus cartas. Este es el caso precisamente del presentador de Pesadilla en la cocina, que ha visitado RavioXo de Dabiz Muñoz y ha compartido su humilde opinión al respecto.

"Pues me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos del PEDAZO DE FIESTA que nos han ofrecido los miembros del equipo de @dabizdiverxo en @ravioxo. Un menú que no deja de subir en cada plato, que no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador. Dabiz lo ha vuelto a hacer, y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin mas", dice el chef en la descripción de su publicación.

En la galería de imágenes puede observarse una variedad de platos ofrecidos por Dabiz en su restaurante ubicado en Madrid.

La visita de Chicote a RavioXo ha generado todo tipo de opiniones entre los usuarios. Por un lado están los que no son partidarios de este tipo de comidas y, por otro, los que se mueren de ganas por probar el menú del chef madrileño.

El nuevo proyecto de Alberto

El chef vive ahora una nueva etapa profesional de la mano de Omeraki, su nuevo restaurante. Ha sacado el negocio adelante junto a su mujer Inmaculada Núñez, a quien considera su compañera de vida más fiel. "Es un proyecto muy personal con mi mujer y estamos muy contentos. No es la consecución de un sueño sino más de lo que pudimos soñar nunca", declaraba en El Hormiguero.

