Avril Lavigne y Mod Sun cancelan su compromiso matrimonial

Es otro día triste para los creyentes en el amor. Avril Lavigne y Mod Sun han roto. La pareja, que se comprometió en 2022, ha cancelado sus planes de boda y se ha separado tras dos años de relación.

Según informa TMZ, la artista es quien habría terminado con el romance después de atravesar algunos problemas en los últimos meses. Aunque se desconoce el motivo real de la separación, la fuente asegura que no hubo infidelidad por ninguna de las partes.

A pesar de todo, se trata de una ruptura que ha pillado totalmente de nuevas al músico estadounidense. "Estaban juntos y comprometidos hace tres días cuando él se fue de gira, así que si algo ha cambiado, es una noticia para él", declararon los agentes de Mod Sun a mencionado medio de comunicación.

Del mismo modo, este portal especializado en prensa rosa afirma que los dos han estado viviendo una relación intermitente —"lo dejamos, volvemos; lo dejamos, volvemos"—, antes de poner punto y final, y de una vez por todas, a la relación.

Y de acuerdo con nuevas informaciones, la intérprete de What The Hell podría haber pasado página, porque en los últimos ha sido vista muy bien acompañada y compartiendo abrazos con el popular rapero Tyga. Sin embargo, amigos de ambos advierten que son muy buenos amigos y que no hay nada romántico entre ellos.