Álvaro de Luna se encarga de cuidar a Laura Escanes en su enfermedad: “No recuerdo haber estado tan mala”

Estos cambios de temperatura y tanto virus pululando por el ambiente está creando que mucha gente caiga enferma y tenga que aguantar los síntomas de gripes, gastroenteritis o bronquiolitis, entre otras dolencias. Una de las que ha caído es Laura Escanes.

La influencer no ha dudado en compartir un vídeo en el que aparecía sin maquillaje y con esa mala cara del que no se encuentra bien del todo. No tenía sentido mostrarse estupenda cuando no se siente así.

“Mi cara echa un cuadro. Tengo el recibidor lleno de cajas que no tengo fuerzas para abrir. Voy a ducharme y a ver si puedo salir y que me dé un poquito el sol y me da un poco más de energía”, decía mientras comía algo.

Eso sí, horas después confirmaba que hasta las doce de la noche no había logrado irse a la ducha. “No recuerdo haber estado tan mala y tanto tiempo... cuidaos porque no sé esta gripe o lo que sea porque me parece que está pegando muy fuerte”, prevenía a todos sus seguidores.

Enfermero particular

Claro que no está sola. Su chico, Álvaro de Luna, no dudaba en acercarse a su casa, la que ha estrenado en Madrid, para acompañarla y hacerla más llevadera la convalecencia. Ella ha compartido un storie en el que podemos ver cómo Álvaro le cantaba su última canción, Portarse mal, guitarra en mano y le dedicaba una sonrisa cuando se percataba de que la estaba grabando.

Orgullosa de la entrega de su chico, no ha dudado en informar de que “ha venido a cuidarme”. Álvaro se ha convertido en su enfermero a domicilio y parece que le ha sentado mejor que cualquier medicina.

No han pasado por el altar, pero han asumido esa máxima de “en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad”.