Laura Escanes comparte el mensaje que le envió Willy Bárcenas (Taburete) tras preguntarle si era pijo

Laura Escanes nos regala entrevistas muy curiosas en su podcast Entre el cielo y las nubes que suelen girar a algún tema en concreto. Para hablar de los prejuicios a los pijos o influencers, no dudó en invitar a Willy Bárcenas, el cantante de Taburete. Un grupo que siempre se ha asociado a este tipo de perfil.

Así que, ni corta ni perezosa, le ha hecho directamente la pregunta que no todos se habrían atrevido a lanzarle de manera tan natural: “¿Te consideras pijo?”.

“Yo no me considero... es que a ver depende... ¿de manera de vestir? Pues una camisa, un pantalón, normal. Si esto es ser pijo, pues sí. De manera de ser, no me lo considero, para nada. Y quien me conoce sabe que no lo soy”, contesta el cantante.

“Pero entiendes que, desde fuera, la gente entienda que pueda pensar: Un pijo”, insistía Laura. “Pero es que conocen mi historia. Yo no puedo camuflar nada. Yo ya voy con el cartel de lo que soy”, aseguraba él.

“¿Qué es ser pijo realmente? ¿De dónde viene, de tener una tradición familiar? ¿De tener muchos apellidos compuestos? ¿Vestir así? ¿Ser un déspota y mirar por encima del hombro a la gente que está por debajo de ti?... Yo no soy nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, saben de dónde vengo, no me puedo camuflar, yo soy pijo y seré un pijo para siempre. Pero hay muchos camuflados también”, terminaba expresando.

Intercambio de mensajes

Laura no dudaba en mostrar en redes lo que le había parecido su encuentro con Willy. “Fue encantador, super generoso y una conversación que recuerdo muy, muy guay. Creo que me atrevería a decir que ha sido uno de los invitados que más me sorprendió”, afirmaba.

Tampoco ha dudado en compartir el mensaje que le mandó el cantante después de su charla: “Increíble entrevista, me ha encantado, de verdad, enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo, como influ me encantas, pero esta nueva faceta de entrevistadora, concursante de televisión... Joe, te estamos viendo desarrollarte y ver lo versátil y curranta que eres y es una pasada. Mi más sincera enhorabuena”.

“Muchas gracias de verdad! Estoy contenta porque siento que este año no me he puesto límites para probar y lanzarme a hacer contenido nuevo y diferente que antes no hacía. Y lo que más me llena, sin duda, es recibir estos mensajes”, le devolvía ella en otro mensaje.

Está claro que Laura Escanes es otra persona más libre, más valiente y más atrevida que nunca.

Más confesiones

Durante su charla también han hablado de los prejuicios que suele haber con algunos de influencers y él ha reconocido que los ha tenido. Confiesa conocer a Victoria Federica, una de las it girls del momento.

“Yo hace tiempo que no coincido con ella y no sé si se le habrá subido a la cabeza, pero siempre me ha parecido una chica muy simpática y educada”, asegura.

También se ha puesto en plan monárquico, en alguna entrevista previa ya había reconocido que aunque la monarquía suena a algo antiguo, él la apoya tras ver quiénes son los que quieren acabar con ella. “Yo soy más de Froilán. No soy nada monárquico, pero si Froilán es nuestro Rey, allí estaré yo”, admite.

Una charla que ha dado mucho de sí.