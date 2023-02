Palomo Spain triunfa en 'Planeta Calleja' deshaciéndose de su papel de "diseñador diva y soberbio"

Rosalía, Rossy de Palma, Harry Styles, Beyoncé, Miley Cyrus o Madonna son algunas de las estrellas nacionales e internacionales que han podido vestir de Palomo Spain en los últimos años: el nombre de un diseñador que año tras año se supera a sí mismo, llegando cada vez más lejos en el mundo de la moda mientras pone a la industria española en lo más alto.

La fama le precede a este diseñador cordobés, sobre todo en los círculos de la moda, aunque una parte importante del público general pudo conocer su figura a través de su papel como juez en el reality de Maestros de la costura, donde compartía faceta con María Escoté y Lorenzo Caprile.

La noche de este miércoles 22 de febrero, sin embargo, Alejandro Gómez Palomo (el hombre detrás del nombre artístico) ha mostrado su lado más humano con la emisión de su aventura en Planeta Calleja, viajando hasta la Laponia Finlandesa junto a su padre para experimentar desde una carrera de trineos hasta un baño en un lago helado. Todo esto con la compañía de Jesús Calleja, que no ha dudado en continuar con su faceta de entrevistador a temperaturas de 20 grados bajo cero.

El presentador reconocía durante la aventura los prejuicios que tenía hacia Palomo antes de conocerle, "me has dado una guantada sin manos" y aplaudía la entrega con la que se había prestado a este viaje: "Tengo que decir que hace todo lo que le dices. Me gusta porque le echa valor y coraje. Además, no solamente lo hace, sino que se pica y esa es la actitud. Por eso le va muy bien, porque no se corta de nada".

No sabía que Alejandro Palomo @PalomoSpain era tan tan tan TOP.



Tengo ganas de que le conozcáis, sobre todo los que ibáis tan perdidos como yo 🫣 #CallejaPalomo #PlanetaCalleja — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 22, 2023

Un programa en el que, como comentamos, Palomo ha mostrado su lado más humano y humilde. A sus 31 años, pese a que vive uno de sus momentos profesionales más dulces, sigue manteniendo su taller en Posadas (Córdoba), prefiriendo las vistas al campo frente a la jungla de asfalto de la capital española.

Palomo Spain no quiso acabar el programa sin antes agradecer la oportunidad de haber vivido la experiencia dando a conocer al mundo su faceta más personal, reconociendo que su etapa en el reality de costura su personaje y la necesidad de show generaron una imagen muy distorsionada de su realidad como diseñador: "La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Lo que pasa es que he salido cinco años en un programa de televisión en el que tenía un papel y un peso… Todos los días sales montado en tacones, con veinte mil collares y te quedas con la imagen. Con esa idea de diseñador diva y soberbio que en realidad no soy".

El diseñador cordobés parece haberse quitado definitivamente una espinita de encima. Coser y cantar todo es empezar pero la vida real, desde luego, parece ser más complicada.