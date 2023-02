Elena desvela la criticable lista que tenía David sobre sus relaciones antes de ‘La isla de las tentaciones’

El triángulo que han formado Elena, David y María en la sexta edición de La isla de las tentaciones está dando mucho que hablar. Él no ha tardado en caer y ser infiel a su chica y no sólo por unos besos, sino que ha tenido relaciones sexuales en la villa con su soltera favorita.

Ver esas imágenes han provocado un enorme shock en Elena que llegó, incluso, a sufrir una bajada de tensión que le provocó un desmayo en mitad de la hoguera. Ella da por terminada su relación y le ha enviado su banda de Barbie a David para que se dé por enterado, aunque le está costando pillar el mensaje.

El caso es que ahora ha pasado al contraataque y está empezando a desvelar detalles de David que no le dejan en muy buen lugar. Durante una charla con varios de sus compañeros de villa soltó la bomba.

La lista de conquistas

“¿Sabéis lo que le encontré a David un día? Tenía una lista de todas las tías que se había follado y tenía los nombres, las veces. Y con su ex tenía ‘follada por no sé cuántos’, ‘cuernos, cuernos, cuernos’, los nombres de los cuernos”, les contaba a sus compañeros que no podían creérselo. “Qué psicópata es, tío”, decía Samu.

Pero a Manuel había algo que le llamaba la atención: “¿Y tú ves eso y te quedas tranquila y confías en él plenamente, un chico que es capaz de hacer eso?”. La respuesta de Elena era muy de novela romántica: “Yo pensaba que él era así, pero típico que cambia porque se enamora”.

“Una persona que hace algo así lo ve como un juego”, le insistía el ex militar. “Un tío superficial, como si fueran sus trofeos”, añadía Miguel. “Yo le pillo eso a mi pareja y ahí mismo le dejo”, aseguraba Manu.

No era el único descubrimiento que hacíamos ya que, en una conversación de Elena con Miguel de Hoyos, el último soltero vip en entrar a la villa, descubría algo sobre María.

La confesión de Miguel de Hoyos

Elena le informaba que su chico se había liado con una soltera malagueña, como él. Cuando le decía que se trataba de María Brun dejaba caer que él también había tenido algo con ella hace tiempo. “Vaya tela”, era lo único que acertaba a decir al enterarse.

Entonces abandonaba al grupo y se iba a su habitación para meterse bajo las sábanas de su cama. Mientras, Lydia y Marina le ponía al día a Miguel sobre lo que había sucedido. “El David ha follado en todas las esquinas de su villa”, le informaba Marina.

“Ella no se lo esperaba, no es como ellas que estaban mal, Elena siempre estaba bien y le guardaba un respeto increíble y ahora mira”, añadía Lydia.

Está claro que en esta historia quedan muchas cosas por descubrir.