Una frase de David Vaquero en ‘El debate de las tentaciones’ le ha convertido en el más odiado de la edición

Las últimas hogueras han sido complicadas. Hemos visto el doloroso y desgarrador grito de Elena cuando descubre la infidelidad de David. Él no ha podido ver nada porque Sandra Barneda le informó de que no había imágenes para él. Se deshizo en lágrimas por la culpabilidad que sentía ante el sufrimiento que debía estar causando en su pareja en La isla de las tentaciones.

Aseguraba que no quería hacerla sufrir, que era un mal novio y que ella no se merecía pasar por algo así. Una opinión que parece haber cambiado ahora, vista su actitud en el debate.

Hemos podido ver un avance exclusivo de su vuelta a la villa tras esa noche tan mala. “Estoy todo rayado”, le dice a María. “Bueno, pues ven”, le dice ella. “Vas a ser mi psicóloga”, bromea David.

De nuevo con María

“Te has puesto guapo para llorar, todo el día llorando”, le reprochaba la soltera. “Deja de decir tonterías ya”, le decía él. Finalmente acaban de nuevo juntos en la cama.

En la intimidad de las sábanas él le pregunta qué cree que va a pasar en la final. “Te vas a ir solo”, le asegura María, “¿te irías con ella?”. Y la respuesta de David es contundente: “No”.

De ahí pasan de nuevo a los besos y los movimientos bajo las sábanas. En el debate, David ha explicado que es una persona a la que no le gusta estar mal y que no puede pasar más de tres horas estando mal. “¿Para qué voy a parar y estar mal cuando el daño ya está hecho?”, se justificaba.

Y ya lo dijo Arantxa Coca, en este chico ha visto culpa, pero en ningún momento ha visto arrepentimiento. Y menos ahora, que durante su participación en el debate ha intentado desacreditar a Elena en todo momento. Y la verdad es que cuando Sandra le pregunta si a día de hoy hubiera actuado de otra manera, ha asegurado que no.

La frase definitiva

Pero si hay una frase que ha sacado de quicio a gran parte de la audiencia es esa en la que aseguraba que sabía que Elena no iba a hacer nada por no quedar mal. No porque tuviera pareja o estuviera enamorada, sino por quedar bien delante de la gente.

Y claro, si ya había poca simpatía por este joven de 21 años, ahora se ha ganado el odio de gran parte de los seguidores del programa.

Y eso que nos queda todavía mucho por ver.