Los entrenamientos 'militares' de Rod Stewart para mantenerse en forma

El pasado 10 de enero Rod Stewart cumplió 78 años y lo hizo con una excepcional forma física, la cual le permite seguir con sus giras como cuando actuaba en los 80 y con 40 años encima menos. El artista británico lleva más de dos décadas en manos de un entrenador personal llamado Gary O'Connor, quien ha revelado algunos detalles de cómo son los entrenamientos de Sir Rod Stewart.

Los conciertos a los que se somete el cantante británico le exigen un entrenamiento y una preparación. En declaraciones para el diario británico Express, Gary O'Connor, de 63 años y que tiene una estrecha relación con la estrella de rock de renombre mundial, ha revelado las tres pautas claves para crear una buena rutina de ejercicios y los entrenamientos "locos" a los que somete al músico.

"Tienes que mirar lo que es alcanzable, lo que es repetible, en otras palabras, tiene que ser algo que puedas hacer regularmente, y tiene que ser relevante para tu estilo de vida", ha dicho el entrenador de Stewart.

Rod Stewart. / Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

La piscina es un elemento fundamental para que Stewart tenga buena forma física, pero sus sesiones no se limitan a la natación a crol o braza como es habitual. "Hacemos unos entrenamientos increíbles en la piscina, que no se limita a nadar arriba y abajo, sino que son casi de tipo militar. Recuperar ladrillos del fondo de la piscina, pisar el agua sujetando un ladrillo por encima de la cabeza...", apunta el entrenador.

O'Connor describe estos ejercicios como "natación loca" y asegura que cuentan con obstáculos que desafían seriamente a Rod Stewart: "Él es de los que dicen 'cronométrame' y luego intenta batir ese tiempo". El objetivo es que el cantante mejore su experiencia sobre el escenario y no deje los movimientos que lleva haciendo desde su juventud: "Hay que fijarse en lo que es alcanzable y lo que es repetible, es decir, tiene que ser algo que puedas hacer con regularidad además de ser relevante para tu estilo de vida. Rod no es alguien que se quede parado en medio del escenario. Es un poco como Mick Jagger; es el más apto de su grupo de edad en el entretenimiento".

El próximo verano, de gira en nuestro país

El músico, compositor y productor británico tiene cuatro conciertos programados en España para el próximo mes de julio. Las citas serán en Madrid, Murcia, Marbella y Chiclana de la Frontera.

12 de julio de 2023, Madrid (WizInk Center)

20 de julio de 2023, Murcia (Murcia On Festival, Plaza de toros)

21 de julio de 2023, Marbella (Festival Starlite)

22 de julio de 2023, Chiclana de la Frontera - Poblado de Sancti Petri (Concert Music Festival)

Un show único donde interpretará grandes éxitos de su carrera como Forever Youg, Can´t Stop Me Now, Maggie May, Rhythm of My Heart o Da Ya Think I'm Sexy?, entre otros muchos. Las entradas están ya a la venta.