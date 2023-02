La confesión de Ptazeta sobre los hijos de Shakira en ‘La Resistencia’

Ptazeta se ha convertido en una de las artistas que más suenan últimamente en las discotecas de la mano de su Tiki Tiki junto a Lola Índigo. Y es que las redes se han inundado de vídeos de usuarios de todas partes del mundo que se unen a la hipnotizante y pegadiza coreografía.

Precisamente de este tema ha hablado este miércoles 22 de febrero en La Resistencia, el programa presentado por David Broncano en Movistar+. Pero como ya es de costumbre, sus nuevos lanzamientos nunca son los únicos temas de conversación.

La canaria ha querido hacer una confesión acerca de su session con Bizarrap. "Yo sé que a los hijos de Shakira les gusta mucho mi session con Bizarrap", declara la artista. "¿Cómo te ha llegado la información?", le pregunta el presentador. Según las palabras de Ptazeta, fue a través de sus amigas compositoras.

Pero eso no es todo. Aprovechando la ocasión, la artista ha querido profundizar en el tema de la session de la de Barranquilla con el productor argentino, que tanto ha dado de qué hablar a nivel internacional por sus indirectas al que fue su pareja Gerard Piqué. Ptazeta lo tiene claro: "Shakira, te amo. Ole tus huevos, mi ciela. Tú a tope y todo lo que puedas exprimir, exprima", comienza declarando sobre el sofá del plató. "Paso del chisme, me da igual. Pero mi opinión sobre la session es que me parece como tiraera buena, o sea que es tirar, ir a donde duele. Ahí fue. Y bajo mi opinión, de las mujeres que hemos ido yo pienso que ha dejado muy claro lo que es una mujer empoderada y segura de sí misma. Increíble", continúa.

El éxito de Tiki Tiki

Como mencionamos en líneas anteriores, el tema más reciente de Ptazeta está teniendo una gran acogida en las plataformas digitales y en las redes sociales. Y es que esta unión musical con Lola Índigo era una de las más esperadas por sus fans. De ella nos habló en LOS40 Urban hace unos días, y solo pudo tener bonitas palabras hacia la que es ahora su compañera de éxito.

Y tú, ¿ya te has aprendido la coreografía de Tiki Tiki? ¿Cuántas veces la has escuchado en los últimos días? Nosotros no podemos dejar de hacerlo.