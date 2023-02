“¿Por qué la gente tiene tan normalizado herir?”, pregunta Danna Paola que busca inspiración para una canción

Danna Paola está de gira, pero le queda tiempo para seguir componiendo. Está claro que ahora mismo está más centrada en la música que en la interpretación. Lejos quedaron los tiempos de Élite. “Me ayudan? 👀💔”, preguntaba en su twitter. Y sobraban segundos para encontrarse con la respuesta afirmativa de sus seguidores.

“Ando escribiendo una canción sobre cómo duele la traición en general, ese momento Justo donde descubres la mentira… ufff y me gustaría leer sus experiencias …”, comentaba. Un momento que la gran mayoría ha experimentado en alguna ocasión y que ha sido fuente de inspiración para muchas canciones. Parece que se avecina otra más.

“La luna me tiene tan sensible que los leo y me largo a llorar… fuckkkkkkk la mayoría de las historias son de “amistades traicioneras” “amores confundidos” y mentiras servidas en bandeja de plata. ¿Por qué la gente tiene tan normalizado herir? 💔”, preguntaba tras leer muchas de las historias tristes que compartían sus seguidores. Y es que, el que más o el que menos, ha sufrido en alguna ocasión por desamor o decepción.

“Porque también tenemos normalizado el perdonar. Cuando perdonamos a alguien que nos hirió, esa persona sigue haciendo lo mismo una y otra vez porque cree tiene el derecho de hacer lo mismo siempre porque ya fue perdonado una vez”, contestaba una de sus seguidoras. “Buaaaa 💔💔💔💔💔💔💔💔😭”, respondía la cantante.

Recogiendo inspiración

Después de leer un montón de historias, recogía ideas para su próxima canción. “Me están inspirando mucho 🥹 gracias x compartir sus experiencias, seguiré leyendo y se que duele abrir heridas pero les aseguro que el dolor no es permanente. ♥️ lxs amo. Trabajaré esta idea hoy y veremos que fluye 🎶🎶🎶🎶”, terminaba diciendo.

Así que, puede que cuando escuchemos su próxima canción sobre traición, alguno se vea reconocido en ella porque le ha aportado la inspiración que le hacía falta para terminarla.