La trilogía del girl power de Shakira: Beyoncé, Rihanna y Karol G

Resulta difícil hablar Shakira en otros términos que no sean los de una auténtica diva de la música latina. Sus discos se cuentan por éxitos durante décadas y es una de las pocas artistas que ha sido capaz de renovar su propuesta musical sin estridencias entre sus orígenes y la actualidad. Pero si hay algo realmente llamativo en su trayectoria es que pese a la longevidad de su carrera musical, la de Barranquilla apenas ha colaborado con una trilogía de mujeres. Pero atención a los nombres: Beyoncé, Rihanna y Karol G.

TQG: Shakira y Karol G, a dúo

Este próximo 24 de febrero verá la luz su dueto más reciente, TQG (acrónimo de Te quedó grande), una colaboración de la que se viene hablando durante meses pero que no ha sido confirmada hasta este mismo 2023 y que en apenas un mes se ha convertido en una de las grandes protagonistas del nuevo proyecto musical de la bichota que se estrenará ese mismo 24 de febrero: Mañana será bonito.

El viernes a partir de las 6 de la mañana será un día muy bonito para millones de sus fans en todo el mundo que verán como Shakira y Karol G unen sus fuerzas y sus talentos para dar vida a una canción que marcará la actualidad durante semanas y que podría convertirse en la primera candidata a hit del verano y eso que solo estamos en el mes de febrero.

La canción llega con sorpresa por partida doble ya que según las primeras informaciones ambas incluyen referencias a sus ex en el tema. "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito" en el caso de Karol G hacia Anuel AA y "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía" en el caso de Shakira hacia Gerard Piqué.

Con la primera fotografía hecha pública en las redes de ambas artistas y el posterior vídeo que se mostró en las pantallas de Times Square, muchos coincidieron en un mismo comentario: Beautiful liar 2.0.

Beautiful liar de Beyoncé y Shakira

"Siempre me ha gustado y siempre he querido trabajar con ella y la canción encaja a la perfección". Con estas palabras Beyoncé confirmó su colaboración con Shakira en una canción, Beautiful liar, que formó parte de la reedición del disco Bday (deluxe) de la estadounidense.

Beautiful liar tuvo versión en inglés y también en castellano. No era la primera vez que escuchábamos a la ex Destiny's Child cantar en la lengua de Cervantes pero siempre nos fascinó como podía interpretar una canción como Bello embustero.

Una canción "sobre dos mujeres seducidas por un mismo hombre, pero en lugar de enfrentarse entre ellas, dicen que él es un guapo mentiroso, no se pelean y se olvidan de él. Creo que es una gran idea". Así definió Beyoncé el proyecto que las unió hace ahora más de 15 años. En su momento fue una auténtica salvajada que una artista latina consiguiera unir sus fuerzas con una de las mayores estrellas de EE UU. Porque entonces lo latino era casi un concepto menor en la industria musical norteamericana.

Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna

No conforme con haber sido una artista latina capaz de derribar puertas cerradas y lograr hitos históricos, Shakira volvería a arrasar años después con otra colaboración con una artista femenina. Sería la primera en su discografía (incluida en el álbum Shakira, 2014) y la segunda en toda su trayectoria musical. ¿La elegida? Rihanna.

Shakira pensaba que Rihanna no aceptaría su proposición porque siempre está muy ocupada. Porque si ahora Rihanna es una estrella mundial sin necesidad de publicar música, entonces Riri era una estrella mundial que no paraba de publicar música, hacer conciertos, etc. Para esta canción contó con productores y escritores como el cantante sueco Erik Hassle o John Hill y será el primer sencillo del nuevo álbum de la colombiana.

"Es la mujer más sexy del planeta y además de ser la una de las divas más importantes en el mundo el entretenimiento es una mujer muy sencilla, del Caribe, tenemos eso en común" dijo Shakira sobre Rihanna. Y cualquiera le llevaba la contraria.

El vídeo se convirtió en el segundo más visto en menos de 24 horas en Youtube con 17 millones de visitas. En VEVO tardó 9 días en llegar a los 100 millones de visitas. Eran otros tiempos en cuanto al consumo musical pero entonces fueron unos datos bestiales. Algo menos consiguió la versión en español del hit Nunca me acuerdo de olvidarte, básicamente porque Rihanna no tuvo a bien grabarlo. Un tema con ritmos ska-pop y urbanos que anticipaban el gigantesco boom que viviríamos apenas un par de años después.