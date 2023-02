¿Shakira y Manuel Turizo? La nueva colaboración para el disco de la colombiana de la que todo el mundo habla

El nuevo proyecto musical de Shakira va camino de convertirse en uno de los mayores discos de toda su carrera musical y, obviamente, de todo el 2023. En los últimos meses hemos podido escuchar diferentes adelantos de este nuevo álbum de estudio que, por ahora, no tiene nombre ni fecha de lanzamiento pero que podría haber sumado un nuevo colaborador: Manuel Turizo.

Al menos así lo señalan los rumores que se han disparado tras filtrarse el fragmento de una canción que diversas fuentes confirman que sería el dueto entre los dos artistas colombianos. Provisionalmente, las redes la han bautizado con el nombre de 'Sed de ti'.

Y no es un nombre al azar sino parte de la letra que se puede escuchar en ese fragmento filtrado en el que escuchamos a la de Barranquilla cantar al ritmo de una pegadiza melodía de reggaeton: "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé porqué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía".

Por ahora no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos artistas y tampoco de su sello discográfico que hace apenas unas semanas estaba en esta misma situación ante otro esperadísimo y sonadísimo dueto: el de Shakira con Karol G. En este caso fue la propia Karol la que alimentó estos rumores llevando una sudadera en la que se podía leer un fragmento de la letra de Shakira y Bizarrap: "Te quedó grande".

Y como decíamos, no serán los únicos de un disco que va camino de convertirse en uno de los más esperados del 2023 y donde ya esperan Rauw Alejandro (Te felicito) y Ozuna (Monotonía). Tendremos que esperar para confirmar si Don't wait up, uno de los primeros sencillos que Shakira publicó en esta nueva etapa musical formará parte finalmente del álbum o no.

Esa ha sido la única canción que ha sacado en solitario en los últimos tiempos en los que se ha rodeado de una increíble lista de colaboradores para volver a liderar las listas de ventas de medio planeta. Su último hit, la famosa BZRP Music Sessions #53 que está a punto de alcanzar los 300 millones de reproducciones en Youtube.

Sin fecha de lanzamiento en el horizonte, parece claro que los rumores van a seguir circulando hasta que se haga oficial un proyecto para el que también han sonado otros nombres como Kim Petras, Anitta...