Shakira y Karol G protagonizan su propio ‘Show de Truman’ en ‘TQG: todas las referencias al cine del videoclip

¡Ahora sí que sí! Karol G y Shakira han venido a servir. ¡Y de qué manera! Las dos estrellas colombianas se han unido en TQG. Se trata de una de las canciones más esperadas del nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, que ha salido este mismo viernes 24 de febrero.

Los rumores de una colaboración entre la de Medellín y la de Barranquilla llevan sonando desde hace meses, pero hemos tenido que esperar a TQG para poder verlas juntas. ¡Y menudo bombazo!

De hecho, tal y como reveló Karol G en una entrevista para The New York Times, el tema era perfecto para colaborar, ya que Shak se identificó mucho con la letra: “Ella estaba como ‘Oh dios mío, gracias, los versos reflejan perfectamente como me siento ahora mismo’”.

¡Y ya sabemos por qué! Y es que TQG es un tema empoderado que nace del sentimiento de una ruptura. “Dile a tu nueva bebé que por un hombre no compito”, llegan a decir las dos estrellas en el estribillo. Pero no es la única frase que llama la atención. ¡Ni mucho menos!

La canción también tiene referencias a la carrera de Shakira. Ese momento en el que suena el “Shakira, Shakira” de Hips Don’t Lie que sonó en todos lados en 2006 ha sacado una sonrisa a todos sus seguidores y seguidoras. incluso hay algún plano en el vídeo que nos recuerda a la Shak de principios de milenio.

Un videoclip lleno de referencias al cine

Pero no solo la letra y la música está llena de refrencias pop. Shakira y Karol G no han dado puntada sin hilo y han lanzado un vídeo musical que es una auténtica delicia. ¡Sobre todo para los amantes del cine!

La referencia más clara que vemos es la de la película de El Show de Truman de 1998, protagonizada por Jim Carrey. En el vídeo vemos a un grupo de personas viendo a través de unos monitores la vida de las dos cantantes. Además, el plano final, donde ellas aparecen en unas escaleras, sobre un cielo pintado en una pared, es el mimso plano con el que acaba la cinta de ciencia ficción. Ellas abandonan el plató como lo hizo el personaje de Jim Carrey. Toda una declaración de intenciones: no quieren que su vida se convierta en un circo mediático.

También podemos ver referencias a películas como Kill Bill. Esa escena en la nieve nos recuerda a la primera entrega de la película de Tarantino. Ese momento en la nieve.

Otra refrencia que encontramos al cine es el primer plano, en el que aparece Karol G en mitad de una ciudad llena de neones. Recuerda al mundo de Blade Runner. ¿Serán ellas replicantes o las personas a las que se refieren?

¡Y seguimos para bingo! Porque las dos estrellas se han dispuesto meter todo tipo de referencias de las películas de ciencia ficción. Por supuesto, ese momento de caída al vacío, nos lleva a pensar en el Neo de Matrix.

Vamos, que el vídeo es para analizar a parte. ¡Y es que está cargado de referencias!