Pilar Rubio se pronuncia tras el anuncio de Sergio Ramos sobre su futuro en la Selección Española

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”. Así anunciaba Sergio Ramos que la Selección Española terminaba para él.

Mostraba su tristeza por cómo se ha tomado esta decisión y compartía cierta crítica a los intereses que llevan a tomar este tipo de decisiones. “El fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol. Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo”, añadía.

No faltaba el apoyo de muchos futbolistas que le dejaban mensajes emotivos y de ánimo. Aunque, seguro que las palabras que más ilusión habrá recibido son las de su mujer: Pilar Rubio.

El mensaje de Pilar

La presentadora también ha querido pronunciarse tras su marido. “Para mí no es @sergioramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega”, expresaba sobre lo que significa para ella Sergio Ramos.

“Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya. ❤️🇪🇸”, terminaba diciendo siguiendo la línea de su marido con esa tristeza ante un final que no esperaban así ni ahora.

Ahora comienza una nueva etapa para ellos, eso sí, ya sin las alegrías que les ha dado La Roja durante muchos años.