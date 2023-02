Vicco confiesa que una vez se hizo pasar por otra persona: “Igual no debería contarlo”

Dani Martínez reúne cada semana a tres rostros conocidos en su plató para charlar de todo un poco y, sobre todo, de lo más inesperado. Esta semana coincidían en Martínez y Hermanos, Eva Soriano, Miguel Ríos y Vicco. Tres generaciones muy diferentes, pero con muchas cosas en común.

El caso es que una de las preguntas que les hizo el presentador, de esas que tienen que contestar sí o no con un mando, indagaba sobre si alguna vez habían fingido ser otra persona para colarse en algún sitio.

Miguel aseguró que no lo había hecho, mientras que Eva y Vicco admitían que ellas sí lo habían hecho. Y le tocó a la cantante contar su historia.

Confesión de un delito

“Yo fingí, no para colarme en un sitio por voluntad propia, sino que una amiga mía tenía un examen de inglés y no tenía ni idea de inglés. De esos certificados… Igual no debería contarlo”, se planteaba al darse cuenta de que suplantar la identidad en un examen es un delito.

¿Ha prescrito?”, le preguntaba Dani. Ella recordaba que había sido en 2016 y mientras Eva daba por sentado que había pasado el tiempo suficiente, Miguel Ríos no lo tenía tan claro. “Yo creo que son cinco o seis años, pregúntaselo al Barça”, lanzaba pulla. El caso es que al final se decidió a contarlo.

“Fui yo con su DNI porque yo piloto inglés un poco. Entonces le dije, ‘claro, yo lo hago’. Aparte, me gusta hacer exámenes de inglés, me flipa”, contaba, “un advance le saqué”. Soriano le explicaba a Dani que eso era el top de los certificados de inglés, “como el advance de Purina para los perros”.

Eso sí, no dio datos de su amiga, no vaya a ser que ahora le retiren su título de inglés. Seguro que esa amiga habrá pensado que mejor que se dedique a cantar Nochentera en lugar de desvelar secretos de amigas.