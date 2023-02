Karol G, Ana Mena, Natalia Lacunza, Tiago PZK, Gorillaz y Bad Bunny traen sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Ya está aquí el día que todos estábamos deseando que llegase: el viernes. Nuestros artistas favoritos estrenan todos esos proyectos sobre los que llevan trabajando meses para sorprendernos con sus nuevos sonidos.

Y es que si el pasado 17 de febrero fueron Sebastián Yatra, Tini, Daddy Yankee y Lana del Rey algunos de los que nos deleitaron con sus lanzamientos musicales, llega otra lista de voces que no te van a dejar indiferentes. ¡Ya están aquí las novedades musicales de la semana!

Viernes 24 de febrero

Karol G, Shakira - TQG.

Ana Mena, Natalia Lacunza - Me He Pillao X Ti.

Tiago PZK - Slow.

Gorillaz, Bad Bunny - Tormenta.

Maikel Delacalle - Con Dios delante.

Nil Moliner - Dos Primaveras.

Belén Aguilera - Galgo.

Jonas Brothers - Wings.

The Weeknd, Ariana Grande - Die For You (Remix).

Sofía Martín - Ganas.

Fran Perea, Rayden - Me Sale A Cuenta.

Otros de los artistas que se han unido a la ola de novedades musicales son Chris Wandell y Rauw Alejandro con Como Amigos, Efecto Pasillo y Bombai con Una Canción Bonita, Samurai con Tiro Al Aire, Halsey con Die 4 Me, Kali Uchis con Moonlight, Ainoa Buitrago con Te Quiero, Paulina Rubio con No Es Mi Culpa y David Rees con Videojuegos :(.