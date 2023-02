Así suena ‘Wings’ de Jonas Brothers, la canción que presenta ‘The Album’

Menos de dos minutos para ofrecernos un pequeño aperitivo de lo que podremos esperar en The Album. Así ha sido el estreno de Wings, la canción con la que Jonas Brothers presenta su nuevo proyecto discográfico que verá la luz el próximo 12 de mayo.

Como ya os contamos hace unos días cuando estrenaron el adelanto y desvelaron el título de este sencillo, Wings tiene una línea de bajos muy funky que combinado con la voz de Joe, Nick y Kevin le da a Wings un espíritu a caballo entre los hits de Michael Jackson y Bee Gees.

“You gave me a reason, you got me believin’/ You’re making me say/ You are the wings I need to fly away/ You are the wings I need to fly away/ It was you/ It was you, it was you from the very start/ Oh, always knew/ Always knew, you know, you gave me a reason/ You’ve got me belivin’/ You’re makin’ me say" canta Jonas Brothers mientras son fotografiados para la portada de su nuevo disco en el lyric video que han presentado para dar a conocer la tarjeta de presentación de su segundo álbum tras su regreso en 2019 (tras Happiness begins), el sexto en su carrera.

Aún nos quedan tres meses de espera hasta que podamos disfrutar de más canciones como Wings que formarán parte de su nueva aventura musical. Y es que el trío de hermanos anunció a finales de este mes de febrero que el lanzamiento de The Album se retrasaría una semana con respecto a lo inicialmente previsto ya que el grupo quería asegurarse de un lanzamiento completo en todas las plataformas y formatos posibles.

Según diferentes medios musicales especializados, lo nuevo de Jonas Brothers tendrá una mezcla de ritmos pop, rnb y funk gracias a canciones como Wings o como Montana Sky, Vacation eyes o Waffle house, títulos que los músicos se han encargado de confirmar en los últimos tiempos.

El nuevo disco del trío estará compuesto por 12 canciones de las que sólo hay una colaboración confirmada en la figura de Jon Bellion en el tema Walls.

Esta es la letra de la canción Wings:

You are the one the sun the light of day

You are the wings I need to fly away

When you give me love I feel it, I feel it, I feel like

I ran through the ceiling, the ceiling, the ceiling

No my life it never had a meaning, a meaning, a meaning

You gave me a reason you’ve got me believing you’re making me say

You are the one the sun the light of day

You are the wings I need to fly away

When you give me love when you give me love I feel it, I feel it It feels like

I ran through the ceiling, the ceiling, the ceiling

No my life it never had a meaning, a meaning, a meaning

You gave me a reason you’ve got me believing you’re making me say

You are the wings I need to fly away (the wings I need to fly)

You are the wings I need to fly away

It was you, it was you, it was you from the very start

Always knew, always knew

You know you gave me a reason you’ve got me believing you’re making me say

You are the one the sun the light of day

You are the wings that need to fly away