Joe Jonas, sobre el nuevo disco de Jonas Brothers: “Entramos en una nueva era”

En pleno boom por su regreso con el álbum Happiness begins (2019), Jonas Brothers confirmó que tenían grabadas las canciones de su próximo disco. La noticia ocupó titulares en todo el mundo pero desde entonces el mundo ha cambiado por culpa de la pandemia. Quizá eso también modificó los planes de la formación que se han volcado con sus familias y con otros proyectos en solitario.

Pero escuchando las últimas palabras de Joe Jonas todo podría estar más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Pese a la espera. "Nuestra música se dirige hacia una era completamente nueva, creo. Aunque la verdad es que no tengo mucho que decir al respecto porque nos estamos tomando nuestro tiempo. No tengo una exclusiva que dar. Realmente no tengo una idea musical de cómo sonará o cómo será. Solo puedo decirles que es un trabajo en progreso y animo a todos a que sean pacientes con nosotros mientras resolvemos esto, pero no lo haremos como otras veces, donde simplemente nos quedamos en silencio. Continuaré tocando música y dando espectáculos y giras. Estoy muy emocionado de que la gente lo escuche".

Unas palabras que continúan la senda que ya perfilaron durante otra entrevista para la revista People: "Grabamos un montón de música antes y durante la pandemia pero entonces quisimos vivir nuestras vidas durante un tiempo. Escribimos juntos, así que estaos procesándolo todos los hermanos, lo cual ayuda mucho. Es nuestro material favorito de todo lo que hemos hecho nunca como banda. Lo fácil sería caer en viejos patrones creativos pero el sonido que estamos consiguiendo es realmente único para nosotros" explican Jonas Brothers en la citada publicación.

"Hemos vuelto al estudio, estamos escribiendo, grabando y comenzando todo el proceso, y encontrando inspiración en todos los lugares. Así que estamos listos para lanzarlo al mundo, esperamos que antes de que termine este año. Ya veremos" explicaban Nick, Kevin y Joe Jonas.

Lo último que supimos sobre un nuevo disco de Jonas Brothers incluía a Ryan Tedder (OneRepublic) en la producción y grabación de las canciones. "Volvimos al estudio a trabajar muy duro con Ryan Tedder en el nuevo álbum que se anunciará en un par de semanas más o menos: el título, las canciones, ya sabes...". De eso han pasado algo más de 2 años. Pero parece que la espera está a punto de acabarse. Y con sorpresa incluida. ¿Se unirán a la ola de la música disco?