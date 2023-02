Nil Moliner vuelve a alegrarnos el fin de semana con su nueva canción DOS PRIMAVERAS. Un tema enérgico, lleno de amor y positivismo que viene acompañado de un vídeoclip.

El artista anunció hace un par de semanas a través de sus redes sociales que publicaría nueva música. Previo al lanzamiento, el intérprete se sinceró ante sus fieles con un mensaje en Instagram: "He desaparecido de las redes unas semanas y he tenido miedo de que os olvidéis de mí, qué tontería, pero es así. Me he refugiado en las canciones hechas con el corazón y de verdad, sin prisas. Quiero escribir historias que nos unan para siempre, que sean vuestras historias también".

DOS PRIMAVERAS comienza con una melodía de ukelele acompañada de la voz de Nil. Después de este ritmo en acústico la canción coge más fuerza e incorpora nuevos sonidos e instrumentos como unos vientos y percusión. Creando así una música muy animada y bailable. A medida que avanza la canción, esta coge más fuerza y dinamismo.

La letra habla de una aventura de amor, un tema recurrente en la trayectoria de Moliner. Narra una historia de positivismo sobre querer a personas especiales y demostrar el aprecio que sientes hacia ellos. Una oda al buen rollo y el cariño.

Además del estreno en plataformas digitales, la nueva composición de Nil va acompañada de un videoclip. El cortometraje está rodado en una casa y es la historia de una familia aparentemente normal. Mientras suena la canción, el vídeo representa escenas cotidianas que se viven a diario en una casa familiar. El color, las flores y el amor predominan en el documento audiovisual.