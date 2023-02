Ana Guerra y Almudena Cid emocionan con su show de gimnasia rítmica en ‘El Desafío’

El Desafío siempre nos acaba regalando grandes momentazos televisivos. Y es que la valentía y el espíritu de superación que demuestran semana tras semana todos los participantes para superar sus retos es realmente admirable. Desde las pruebas de apnea, pasando por su destreza aprendiendo a tocar un instrumento en tiempo récord y llegando a combatir el miedo a las alturas con las sillas locas, por citar algunas. En la última entrega del programa de Antena 3 Ana Guerra y una invitada muy especial, Almudena Cid, han protagonizado un número de gimnasia rítmica que ha dejado a todos de piedra.

La concursante de El Desafío lleva demostrando semana tras semana que hay pocas cosas que se le resistan. Y en esta ocasión no iba a ser menos ya que se ha enfrentado a un retazo metiéndose en la piel de una gimnasta profesional. Con la ayuda de una cinta y con el apoyo de Almudena Cid, delante y detrás de las cámaras, la cantante ha acabado ejecutando su prueba a la perfección.

De hecho, Ana Guerra ha llenado el plató de El Desafío de alegría y fantasía y, a su vez, ha demostrado su destreza con la pelota y la cinta de gimnasia rítimica.

Bien es cierto que la deportista profesional ha sido un gran apoyo para hacer la prueba, ya que le ha mostrado todos los secretos para moverse con todos los objetos y así, superar el reto. “En una semana vamos a conseguir hacer un ejercicio de dos minutos y medio sin enrollarnos”, la ha animado la gimnasta profesional a la participante de El Desafío.

Además, la buena sintonía que se ha respirado entre ellas no solo se ha visto durante el show, ya que segundos después, Ana Guerra ha sorprendido a todos los presentes dedicándole unas emotivas palabras a la gimnasta: “Quiero agradecer a Almudena por lo que me ha dado porque no solo es una campeona olímpica, es una campeona de la vida y así lo demuestra día tras día con su actitud”, ha declarado un tanto emocionada.

Rosa López, la otra protagonista del último programa

Rosa López y Roberto Leal en el programa 'El Desafío'. / Atresmedia

Otro de los momentos más reseñables de la jornada ha sido cuando Rosa López ha batido todo los récords en la prueba de apnea colándose en el top 10 de las mejores marcas, ya que ha aguantado 4 minutos y 40 segundos.

De esta forma, la ex triunfito ha conseguido la primera posición en el ránking de todas las temporadas de El Desafío, destronando incluso a Jorge Sanz que se marcó 4 minutos y 37 segundos en la prueba.