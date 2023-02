El vídeo de Violeta Mangriñán dándole el biberón a su perrita que no ha dejado indiferente a nadie

Violeta Mangriñán se ha vuelto una de las influencer más queridas en redes sociales y, desde luego, no es para menos. La joven se ha ganado su hueco en el mundo de las pantallas por su naturaleza y espontaneidad a la hora de hablar de cualquier tema relacionado con su vida privada. Unas stories con las que consigue enganchar a sus seguidores y ganarse al público más fiel.

Pero solo lo hace ella, sino que su perrita Cane también se ha vuelto una influencer más con Instagram propio incluido. Siempre la ha definido como la reina de su casa, pero desde que el pasado mes de julio llegó a su vida su hija Gala, ese reinado tiene que compartirlo.

A juzgar por lo que ha comentado en más de una ocasión la de Valencia, su perrita no lo lleva nada bien y los celos por su pequeña se han notado en más de una ocasión. Sin embargo, el último gesto que ha compartido, no ha dejado indiferente a sus seguidores. Y es que, tal y como ella misma adelantaba, "es muy fuerte como para no compartirlo".

¿Qué quiere Cane?

"Llevábamos tiempo notando que cada vez que le dábamos el biberón a Gala, Canela ladraba mucho, no le dábamos importancia porque siempre está muy celosa de Gala y no porque ella esté desatendida ni mucho menos, simplemente ella antes era la reina indiscutible de la casa, y ahora obviamente tiene que compartir reinado", empezaba explicando.

Tras poner en contexto a sus seguidores, Violeta ha querido volver al tema del bibéron: "La otra noche mientras le daba el biberón a Gala y Cane ladraba, Fabio dijo: '¿será que Cane también quiere biberón?'", confesaba dejando atónitos a sus seguidores.

Manteniendo el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, Violeta ha compartido un vídeo en el que se ve a Fabio y a ella sentados en el sofá mientras tiene a su hija en brazos dándole el biberón y, para sorpresa de todos, su chico también se lo da a la perrita que incluso simula a un bebé e intenta coger el biberón: "Siempre dándole biberones a mi hermana y a mi no? Ya está bien, ahora me toca a mí", escribía sobre el vídeo

El motivo de los ladridos de Cane, desde luego que ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores que han flipado: "No me lo pouedo creer"; "Me muero, me muero, me muero"; "A lo que aspiro en la vida"; "Me encanta"